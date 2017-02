Một hình ảnh mô phỏng Galaxy S8 thành phẩm. (Nguồn: Veniamin Geskin)

Hình ảnh hai tấm vỏ ốp điện thoại được cho là của hai phiên bản Galaxy S8.

Trang mạng chuyên tin về Android - AndroidPure mới đây vừa đăng tải hình ảnh hai tấm vỏ ốp điện thoại chất liệu da được cho là của hai phiên bản mẫu điện thoại sắp ra mắt của Samsung là Galaxy S8.Đáng chú ý, AndroidPure chú thích về bức ảnh rằng các tấm vỏ ốp cho thấy Galaxy S8 sẽ có một ô đèn Flash, camera chính và một ô khác cảm biến vân tay ở mặt sau. Điều này phù hợp với các tin đồn trước đó cho biết mẫu điện thoại này sẽ không có nút home mà là một "màn hình nguyên khối" ở mặt trước.AndroidPure cũng dẫn lại thông tin một số tin đồn trước đó cho biết S8 sẽ có thêm một nút hỗ trợ gọi Bixby, một trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) do Samsung phát triển và được coi là đối thủ cạnh tranh với Siri của Apple.Samsung được mong đợi sẽ cho ra mắt mẫu điện thoại cao cấp hàng đầu Galaxy S8 vào ngày 29/3.Thời gian gần đây, trên các trang mạng công nghệ và mạng xã hội đã xuất hiện dày đặc các tin đồn, hình ảnh xoay quanh mẫu điện thoại này.Hầu hết các tin đồn có chung nhận định Samsung sẽ phát hành hai phiên bản Galaxy S8 gồm phiên bản 5,8 inch và 6,2 inch sử dụng đèn nền màn hình siêu nét AMOLED.Mẫu điện thoại của Samsung cũng được cho là không còn sự xuất hiện của nút home - một xu hướng mới cho các mẫu điện thoại thông minh trong thời gian tới.S8 dự kiến ​​sẽ có bộ vi xử lý 10-nanomet chế tạo mới của Samsung. Theo VentureBeat, bộ vi xử lý này sẽ khiến S8 nhanh hơn so với Galaxy S7 tổng thể 11%, với tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn 23%, nhưng vẫn còn 20% hiệu năng.Theo trang tin tức Hàn Quốc Han Kyung, Samsung đang chuyển đổi nhà cung cấp pin của họ sang một công ty Nhật Bản để phục vụ việc ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp Galaxy S8.Samsung đã phải trải qua một giai đoạn đen tối sau khi mẫu điện thoại cao cấp Galaxy Note 7 bị thu hồi hai lần do các vụ cháy nổ pin.Kết quả điều tra của Samsung cho thấy pin của Note 7 là nguyên nhân của vấn đề. Và việc chuyển sang một nhà cung cấp mới được cho là biện pháp để hãng điện tử Hàn Quốc thay đổi quy trình sản xuất-thử nghiệm pin, tránh xảy ra những vụ việc tương tự trên mẫu điện thoại sắp ra mắt Galaxy S8.Theo Han Kyung, công ty Murata của Nhật Bản có thể là nhà cung cấp pin Galaxy S8.Galaxy S8 được cho là "cơ hội vàng" để hãng điện tử Hàn Quốc lấy lại thanh danh và khôi phục niềm tin của người tiêu dùng sau sự cố thảm họa cháy nổ pin và thu hồi Galaxy Note 7 khiến hãng thiệt hại khoảng 5,3 tỷ USD lợi nhuận./.