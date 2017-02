Các máy bay trực thăng của quân đội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, gần 100 chiếc trực thăng Chinook, Apace và Black Hawk của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền Bắc nước Đức để di chuyển đến căn cứ tại bang Bayern ở miền Nam.Theo hãng thông tấn DPA của Đức, 94 chiếc trực thăng cùng một số xe tải đã được Mỹ chuyển đến cảng Bremerhaven từ căn cứ không quân tại Fort Drum, New York.Phần lớn số phương tiện quân sự này sẽ được triển khai tại một căn cứ của Mỹ ở thị trấn Illesheim thuộc bang Bayern, trong đó một số sẽ được sử dụng luân phiên tại Litva và Romania.Hoạt động triển khai phương tiện quân sự này là một phần trong chiến dịch Operation Atlantic Resolve, thể hiện sự hiện diện liên tục của quân đội Mỹ tại châu Âu.Chiến dịch này góp phần trấn an các đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt là Ba Lan, trước mối lo ngại về an ninh trong khu vực./.