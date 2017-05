Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

Nhà xe trả khách sai quy định ngay tại nút giao vòng lên đường vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 11,1 tỷ đồng; tạm giữ 98 ôtô, 3.598 xe môtô; tước giấy phép lái xe 1.012 trường hợp.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (29/4-2/5), tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, đường thủy và đường sắt không xảy ra vụ tai nạn nào.Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước xảy ra 125 vụ, làm chết 98 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm 27 vụ (-17,8%); giảm 13 người chết (-11,7%), giảm 48 người bị thương (-34,8%).Cụ thể, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 98 người, bị thương 90 người, đặc biệt không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Đường bộ và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông. Đặc biệt trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến Quốc lộ, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.Trên tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) quản lý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tăng cao, xuất hiện ùn ứ cục bộ ở các trạm thu phí (đầu vào các tuyến cao tốc).“Lực lượng tuần tra kiểm soát đã tổ chức phân làn, hướng dẫn điều tiết giao thông, phương tiện lưu thông bình thường. Trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình xuất hiện người đi bộ tràn lên đường cao tốc ở nhiều đoạn để bắt xe dẫn đến tình trạng xe khách, xe taxi dừng đỗ, đón trả khách. Lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những xe dừng, đỗ sai quy định, tình hình giao thông tốt,” ông Hùng đánh giá.Liên quan đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đơn vị này đã nhận 145 phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi); giảm nhiều so với kỳ nghỉ lễ năm 2016.Theo ông Hùng, nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội-Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại đồng thời còn phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông một số vị trí trên Quốc lộ 1 khi có tai nạn hoặc sự cố.“Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh,” ông Hùng khẳng định.Đánh giá về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều nhà xe đã chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé cao bất thường.Tại các tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An đi Hà Nội hầu hết giá cước đều tăng 20-50%, tình trạng người dân đón, bắt xe trên đường cao tốc, các trục giao thông chính vẫn còn diễn ra. Còn xảy ra ùn tắc giao thông trên một số tuyến như Pháp Vân-Cầu Giẽ, khu vực Đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; ùn ứ cục bộ tại một số khu duc lịch biển do số lượng phương tiện quá đông.Chỉ ra nguyên nhân, ông Hùng cho rằng do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ lễ tăng rất cao.Chưa kể, các vi phạm chủ yếu là vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy.Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sắp tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017, mùa du lịch hè 2017, giảm tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại các khu vực, điểm du lịch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố đảm bảo giao thông thông suốt; cứu hộ, cứu nạn kịp thời./.