Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, trong gần 100 ngày đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã ra lệnh cho Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc, nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Đã có gần 100 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp bị bắt giữ và đứng trước nguy cơ bị trục xuất.Trong một thông cáo chung mới đây, ba tổ chức tình nguyện, gồm Trung tâm hành động vì nguồn lực Đông Nam Á (SEARAC), APIROC, một tổ chức hỗ trợ tái hoà nhập cho người châu Á-Thái Bình Dương và VietLead, cho biết: "Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng Ba, gần 100 người Việt Nam đã bị bắt giữ, phần lớn bị giam lại tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Krome ở bang Florida.”Giám đốc Điều hành của VietLead, Nancy Nguyễn cho biết ba tổ chức này hiện đang tập hợp các hồ sơ người Việt Nam bị giam giữ, một mặt vận động ICE thả người, mặt khác làm việc với Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU) để kiện lại ICE.Trong khi đó, người sáng lập APIROC Nguyễn Thanh Tùng cho biết dưới thời Chính quyền Trump, ICE đã mạnh tay hơn trong việc trấn áp đối tượng nằm trong diện có thể bị trục xuất.Ông Tùng cho biết: “Trong những tháng gần đây, số lượng người Việt Nam trong trình trạng bị trục xuất – nay bị bắt trở lại, nhiều hơn so với những năm trước.”Cũng trong thông cáo trên, ba nhóm tình nguyện dẫn lời bà Jessica Shullruff Schneider, một luật sư luật di trú và theo dõi chương trình "Giám sát việc giam giữ" của Tổ chức công lý cho người nhập cư tại Miami, Florida nói: “Người Việt Nam đang bị giam chủ yếu là do những sai phạm từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng, thường sẽ dẫn đến các hậu quả bất công.”Ngoài ra, các nhà vận động khuyến nghị các nạn nhân, gia đình và cộng đồng nên gạt bỏ sự mặc cảm hay xấu hổ, cùng lên tiếng, tiếp cận với các tổ chức có khả năng và kiến thức pháp lý để nhanh chóng bảo vệ người trong khuôn khổ pháp luật./.