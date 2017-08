Gần 40 đối tượng dương tính với chất kích thích trong quán bar

Ngày 4/8, Công an Hải Phòng cho biết, ngày 4/8, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính tại quán Bar Tiamo Music Club (thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) và phát hiện gần 40 đối tượng dương tính với chất kích thích.



Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4/8, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại quán Bar Tiamo Music Club.



Qua kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu, lực lượng Công an phát hiện gần 40 đối tượng dương tính với các chất kích thích.



Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã di lý các đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.



Quán Bar Tiamo Music Club là một trong những tụ điểm ăn chơi có tiếng, nằm ngay trung tâm thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).



Hiện, Phòng PC45 Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Trước đó, ngày 24/7, Công an thành phố Hải Phòng cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke John Star (số 376 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) trên địa bàn quận Hải An và phát hiện hơn 20 đối tượng dương tính với ma túy./.