Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 18/4, tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017.Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017 thu hút sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ 17 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.Giải đấu được chia thành 2 hệ thống thi đấu là hệ đội tuyển và hệ trẻ. Hệ đội tuyển thi đấu 12 nội dung nam và 12 nội dung nữ, trong đó có chạy các cự ly, chạy vượt rào, nhảy 3 bước, nhảy cao, đẩy tạ và tiếp sức.Hệ trẻ thi đấu 2-9 nội dung tùy theo độ tuổi.Nằm trong hệ thống giải đấu quốc gia, Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017 được áp dụng Luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2010.Ban Tổ chức sẽ trao 91 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho từng nội dung và công nhận danh hiệu kiện tướng, kỷ lục quốc gia, kỷ lục trẻ.Đánh giá về Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết giải năm nay đều tăng về quy mô và chất lượng, so với năm 2016 thì tăng 5 đội với gần 200 vận động viên.Ngoài ra Ban tổ chức còn mở rộng thêm nội dung dành cho vận động viên sinh năm 2002-2003 nhằm khuyến khích lứa vận động viên trẻ tập luyện và thi đấu điền kinh.Giải điền kinh năm 2017 tạo cơ hội nâng cao kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên chuẩn bị tham gia Giải Điền kinh vô địch trẻ quốc gia tại Đồng Nai, Giải Điền kinh Singapore mở rộng lần thứ 19 cũng như SEA Games 29 tại Malaysia.Về nhất nội dung nữ 100 hệ đội tuyển với thành tích 11 giây 80, vận động viên quốc gia Lê Tú Chinh cho biết dù thành tích năm nay cao hơn so với năm 2016 (12 giây 04) nhưng em vẫn chưa hài lòng với kết quả này và sẽ tiếp tục tập luyện để có thành tích cao hơn.Ở Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017, Chinh chỉ tham gia một nội dung là 100m vì chuẩn bị tham gia Giải Grand Prix châu Á.Đây là cơ hội để em học hỏi kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên châu Á nhằm sẵn sàng tâm lý tham gia SEA Games 29 với phong độ tốt nhất.Giải Điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất năm 2017 sẽ kết thúc và trao thưởng ngày 19/4./.