Tổng thống Rwanda Paul Kagame bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Kigali ngày 4/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 4/8 (theo giờ địa phương), khoảng 6,9 triệu cử tri đăng ký của Rwanda đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng chắc chắn thuộc về đương kim Tổng thống Paul Kagame.Nếu tái đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của vị Tổng thống 59 tuổi và cũng là kỳ bầu cử thứ ba của quốc gia Đông Phi này kể từ sau thảm họa diệt chủng năm 1994.Khi được hỏi về việc sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử này, rất nhiều cử tri đã không do dự khi nhắc tới đương kim Tổng thống Kagame với sựu ủng hộ mạnh mẽ.Cùng tranh cử lần này với ông Paul Kagame là hai ứng cử viên không mấy tên tuổi là Frank Habineza của đảng Dân chủ Xanh và ứng viên tự do Philippe Mpayimana. Cả hai được cho là sẽ không đủ khả năng gây bất cứ khó khăn gì đối với đảng Mặt trận Yêu nước Rwanda (RPF) của đương kim Tổng thống.Trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2015, 98% cử tri Rwanda đã bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, theo đó cho phép Tổng thống đương nhiệm Paul Kagame tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và có khả năng tiếp tục nắm quyền trong hai thập kỷ tiếp theo, qua đó giúp ông có thể nắm quyền lãnh đạo đến năm 2034.Ông Kagame giữ chức Tổng thống Rwanda từ năm 2000, nhưng trên thực tế đã nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1994 sau khi lực lượng nổi dậy Mặt trận Yêu nước Rwanda của người Tutsi do ông đứng đầu lật đổ chính quyền của người Hutu, chấm dứt nạn diệt chủng nhằm vào người Tutsi ở quốc gia nằm ở Trung Phi này.Ngoài được vinh danh là vị anh hùng cứu quốc, ông Kagame còn được ghi nhận như một nhà tái thiết khi đưa đất nước Rwanda từ đống tro tàn thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Lục Địa Đen với mức tăng trường bình quân lên tới 7%. Ông Kagame còn nổi tiếng với chính sách quản lý kinh tế minh bạch và không khoan nhượng với tham nhũng./.