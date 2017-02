Đại sứ Nguyễn Việt Dũng và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con Việt kiều tại buổi gặp mặt. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Tiếp sau việc tổ chức Lễ đón Xuân Đinh Dậu cho Cộng đồng bà con Việt kiều và các lưu học sinh tại thủ đô Wellington và các thành phố lân cận trước thềm Năm mới 2017, vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức buổi Gặp mặt nhân dịp đầu Xuân với Cộng đồng bà con Việt kiều tại thành phố Auckland.Auckland là trung tâm thương mại lớn nhất của New Zealand và là khu vực có khoảng 2/3 trong tổng số hơn 6.000 Việt kiều và lưu học sinh tại New Zealand.Tới dự buổi Gặp mặt có đại diện của Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Auckland cùng bà con Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Auckland và một số thành phố lân cận cùng một số bạn bè New Zealand.Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bà con trong cộng đồng nhân dịp Xuân Đinh Dậu và mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand nói chung và tại Auckland nói riêng tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước, chung tay xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh đồng thời làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng tốt đẹp, hướng tới đối tác chiến lược.Đại sứ vui mừng thông báo những thành quả về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm qua, về những điểm sáng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand, nổi bật là chuyến thăm chính thức New Zealand hồi tháng 12/2016 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu thực chất, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đạt mức 1,7 tỷ USD vào năm 2020 như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.Buổi Gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu 2017 tại Auckland đã diễn ra trong không khí đầm ấm, tràn đầy tình cảm gắn bó giữa những người con xa quê hương và là dịp để bà con cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cũng đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng với sự tài trợ của Vietnam Airlines và giải đặc biệt là một cặp vé khứ hồi từ Sydney/Melbourne đi Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh./.