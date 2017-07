Công nhân lao động ở Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 - VINAKI. (Nguồn: Gelex)

Gelex đã tái cấu trúc mạnh mẽ sau khi cổ phần hoá. (Nguồn: Gelex)

Gelex tập trung đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. (Nguồn: Gelex)

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex ​- mã chứng khoán GEX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 với kết quả doanh thu thuần đạt gần 2.870 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ. Cùng với yếu tố giá vốn chỉ tăng 40% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 442,6 tỷ đồng, tăng gần 72% so với quý 2/2016.Nhờ lãi lớn quý 1 nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Gelex đạt 1.015 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (805,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế), tăng đột biến 162% so với nửa đầu 2016 và hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Hội đồng cổ đông giao phó (1.050 tỷ đồng).Theo đại diện Gelex, kết quả này có được là do đơn vị này đã tái cấu trúc mạnh mẽ sau khi cổ phần hóa, chuyển đổi chủ sở hữu. Các công ty thành viên của Gelex không chỉ đổi mới về quản trị mà còn được đầu tư công nghệ, nghiên cứu và mở rộng thị trường, sáng tạo nhiều sản phẩm mới.Điển hình là Gelex-Emic, sau khi tái cấu trúc đã được định hướng trở thành công ty công nghệ cao với các sản phẩm điện tử thông minh. Trong năm 2016, Gelex-Emic đã nghiên cứu, sản xuất thành công thêm 06 loại công tơ điện tử 1 pha, 3 pha thông minh đa chức năng với chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Tập đoàn EVN.Sau tái cấu trúc, Gelex hoạt động theo mô hình tập đoàn với các trụ cột chính như năng lượng, hạ tầng, bất động sản và đầu tư tài chính. Trong lĩnh vực thiết bị điện, với mục đích tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, Gelex nhìn nhận rõ cách thức căn bản nhất là tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và tập trung phát triển sản phẩm mới.Với việc xây dựng các nhà máy tập trung, sản xuất quy mô lớn, thiết bị sản xuất đồng bộ của G7 và xây dựng đội ngũ R&D (Nghiên cứu và Phát triển) để phát triển các sản phẩm mới, Gelex tiến hành xây dựng nhà máy Cadivi miền bắc với diện tích đầu tư 8ha ở Khu công nghiệp Tiên Du tỉnh Bắc Ninh; một nhà máy mới Thibidi ở Khu công nghiệp Long Đức tỉnh Đồng Nai, trên diện tích 8ha, quy mô đầu tư 500 tỷ với thiết bị tự động công nghệ Đức.Bên cạnh đó, Gelex tập trung đầu tư phát triển thêm ngành động cơ điện với thương hiệu HEM và VIHEM. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu công nghệ và sản phẩm mới, thúc đẩy hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, EU để chuyển giao công nghệ, bản quyền sản phẩm hướng tới tạo ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chủng loại đa dạng, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.Với lĩnh vực hạ tầng, Gelex tập trung vào chuỗi dịch vụ khép kín, chú trọng đầu tư vào lĩnh vực vận tải hàng siêu trường siêu trọng với thương hiệu Vietranstimex, đầu tư vào vận tải đường thuỷ bằng xà lan với thương hiệu Sowaco. Sở hữu SOTRANS, Gelex đặt mục tiêu lọt vào top 3 doanh nghiệp logistics lớn nhất Việt Nam.Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Gelex cho biết: “Với mục đích tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, ​Gelex đã nhìn nhận rõ cách thức căn bản nhất là cần phải tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và tập trung phát triển sản phẩm mới, xây dựng các nhà máy sản xuất quy mô lớn, thiết bị đồng bộ G7. Tầm nhìn của Gelex là tập đoàn đa ngành, trong đó lĩnh vực thiết bị điện là lĩnh vực chủ lực dẫn đầu thị trường trong nước, hướng tới khu vực và quốc tế. Chúng tôi xác định tập trung sản xuất các sản phẩm tiết kiệm điện năng, tìm và đầu tư các nguồn năng lượng xanh, sạch thân thiên với môi trường.”Gelex xác định chủ lực của mình là mảng sản xuất thiết bị điện dân dụng, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng xây dựng đội ngũ R&D để phát triển các sản phẩm mới.Vừa qua, Gelex đã “trình làng” một số sản phẩm tiết kiệm năng lượng được thị trường đặc biệt quan tâm là Công tơ điện tử thông minh công nghệ RF-MESH và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ tự động AMR của Gelex-Emic; máy biến áp hiệu suất cao sử dụng lõi tôn vô định hình (Amorphous) của Công ty cổ phần Thiết bị điện (Thibidi) được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong đó, sản phẩm công tơ điện tử giúp góp phần vận hành hệ thống điện hiệu quả và tiết kiệm thời gian ghi số công tơ, từ đó tiết kiệm chi phí; máy biến áp Amorphous giảm tổn thất điện năng và làm giảm đáng kể lượng khí thải CO2 ra môi trường, góp phần tiết kiệm năng lượng điện, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu thị trường…Hai sản phẩm mới của ​Gelex là kết quả của chiến lược đầu tư nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, một nhiệm vụ có tính chiến lược của Gelex và các đơn vị thành viên thể hiện cam kết góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm năng lượng hiệu suất cao của Chính phủ.Tại hầu hết các công ty thành viên của ​Gelex, bộ phận nghiên cứu phát triển (R&D) đều được dành ưu tiên nhân lực và vật lực. Các nghiên cứu mới, ứng dụng các kết quả sản xuất mới đã được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của các công ty thành viên dày công nghiên cứu, chế tạo. Nhiều sản phẩm đòi hòi quá trình thí điểm, làm thử nhiều lần. Thành công, thất bại trong những lần thí điểm giúp đội ngũ kỹ thuật của Gelex thêm tích luỹ kinh nghiệm, quyết tâm đưa ra những sản phẩm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.“Nắm rõ tâm lý của Á Đông những lao động kỹ thuật thường tập trung lao động, sáng tạo, không thích nói về bản thân, chúng tôi đang xây dựng Quy trình nghiên cứu phát triển và Quy chế đánh giá, sử dụng cải tiến, sáng kiến trong toàn hệ thống Gelex. Tiến tới, Gelex dự định xây dựng một Quỹ huy động nhiều nguồn lực khác nhau dành riêng cho hoạt động nghiên cứu phát triển. Vấn đề bản quyền tác giả cũng sẽ được chú trọng hơn,” ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc của Gelex chốt lại./.