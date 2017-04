Ngày 20/4, tập đoàn sản xuất ôtô(GM) của Mỹ thông báo ngừng mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Venezuela, với lý do giới chức Caracas đã tịch thu trái phép nhà máy của hãng này tại trung tâm công nghiệp Valencia.Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời người phát ngôn của GM tại Brazil Julia Bastos khẳng định nhà chức trách Venezuela đã phong tỏa và thu giữ mọi sản phẩm của nhà máy trên.Nhà máy này có công suất 100.000 chiếc/năm, tuy nhiên hoạt động đã bị đình trệ do nền kinh tế Venezuela gặp khó khăn.Theo bà Bastos, GM sẽ kiện chính phủ Venezuela, tuy nhiên tập đoàn này vẫn sẽ bồi thường cho các công nhân của nhà máy.Trước đó, GM đã nhận được một thông báo của tòa án, trong khi chính quyền Caracas đã không đưa ra lý do về việc tịch thu nhà máy.Đại diện GM cũng bác bỏ mạnh mẽ những biện pháp tùy tiện của nhà chức trách, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng mọi thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.Bộ Truyền thông Venezuela chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về vụ việc trên. GM đã có mặt tại Venezuela từ 70 năm qua, với hơn 2.700 nhân công và 79 đại lý tại quốc gia Nam Mỹ này./.