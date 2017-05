Nghệ nhân làm bánh và chocolate Jacques Torres tại bảo tàng Choco-Story New York. (Nguồn: mrchocolate.com)

Nếu bạn là người yêu thích sự ngọt ngào của chocolate, chớ bỏ qua cơ hội ghé thăm bảo tàng Choco-Story New York ở Mahattan (Mỹ).Đây là bảo tàng về chocolate đầu tiên ở thành phố New York - Đông Bắc nước Mỹ, được khánh thành tháng 3/2017.Người lập nên bảo tàng Choco-Story New York là ông Jacques Torres, một nghệ nhân làm bánh và chocolate sinh ra tại Pháp, vốn rất nổi tiếng trong giới ẩm thực với cái tên "Quý ông Chocolate."Tới bảo tàng Choco-Story, khách tham quan sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình làm nên các sản phẩm chocolate, từ khâu chọn lọc nguyên liệu cho đến thành phẩm; chiêm ngưỡng những công nghệ sản xuất chocolate đầu tiên của nền văn minh Maya cách đây 5.000 năm, một số công cụ phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ chocolate, từ việc lên men hạt cacao cho đến việc tạo ra những chiếc cốc đặc biệt - có màng ngăn, để đề phòng "cánh mày râu" bị dính nước chocolate khi thưởng thức.Khách tham quan cũng sẽ có dịp tham gia một lớp học làm kẹo chocolate do ông Jacques Torres trực tiếp hướng dẫn, từ khâu pha trộn tỷ lệ nước và kem, cách làm mềm chocolate, đổ chocolate lỏng vào khuôn...Ông Jacques Torres chia sẻ: "Tôi yêu thích việc thể hiện tình yêu của mình đối với chocolate, cũng như truyền đạt những điều mình biết về chocolate cho những người quan tâm"./.