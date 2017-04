Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Hùng Cá, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sau khi đạt mức giá kỷ lục trong suốt 6 năm qua với 50.000 đồng/kg cá tra giống loại từ 45-50 con/kg trong những tháng đầu năm 2017, hiện nay giá cá tra giống ở Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu hạ nhiệt bởi nguồn cung đang dồi dào trở lại.Ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ trang trại nuôi cá tra ở phường Thới An, quận Ô Môn cho biết hiện giá cá tra giống trên địa bàn chỉ còn dao động từ 40.000 đến 42.000 đồng/kg, giảm từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg so với tháng trước.Theo ông Hải, nguyên nhân giá cá tra giống giảm vì hiện nay đang là mùa thuận để thả nuôi cá tra, nên nguồn cung cá tra giống bắt đầu dồi dào. Nhiều hộ sản xuất cá giống đã mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thả nuôi cá tra nguyên liệu nên giá cá giống đã hạ nhiệt.Tuy giá có giảm so với các tháng đầu năm nhưng hiện tại giá cá giống vẫn còn rất cao so với nhiều năm trước đây và những người sản xuất giống đang có lợi nhuận lớn.Mặc dù, giá cá tra giống còn ở mức cao, nhưng người nuôi cá vẫn không ngần ngại đầu tư, mở rộng diện tích thả nuôi mới. Hiện giá cá tra nguyên liệu được các doanh nghiệp mua tại ao của nông dân của thành phố Cần Thơ và được trả tiền mặt dao động ở mức từ là 26.000 đến 26.500 đồng/kg.Với giá bán này, người nuôi cá tra thu được lợi nhuận từ 4.000 đến 5.000 đồng/kg. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Cũng chính từ lợi nhuận này mà rất nhiều nông dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích thả nuôi mới với hy vọng mang về lợi nhuận cao, bù đắp sản xuất thua lỗ các năm trước dẫn đến khan hiếm nguồn cá tra giống.Theo Hiệp hội cá tra Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2017, diện tích thả nuôi cá tra mới ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 739 ha, tăng 26ha so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch đạt 672ha, tăng 26,9% so với cùng kỳ, sản lượng cá nguyên liệu đạt 210.597 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ.Các địa phương có diện tích thả nuôi mới nhiều nhất là tỉnh Bến Tre 206ha, An Giang 186ha, Đồng Tháp 167ha, Cần Thơ 71ha...Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia ngành thủy sản, việc mở rộng diện tích nuôi mới cá tra ồ ạt sẽ mang đến nhiều rủi ro lớn do nguồn cung vượt cầu sẽ làm cho giá cá nguyên liệu giảm trở lại, nguy cơ thua lỗ của người nuôi tăng cao giống như tình hình các năm qua.Hiện nay thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam đang tăng nhanh ở Trung Quốc, Braxin, Mexico... trong khi các thị trường xuất khẩu cá tra truyền thống trước đây như Mỹ, châu Âu do bị cạnh tranh gay gắt và việc áp thuế bán chống phá giá của một số quốc gia nên sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam ngày càng giảm dần./.