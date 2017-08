Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 3/8, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống do lo ngại về việc sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng cao.Trong phiên này tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2017 giảm 0,56 USD, xuống 49,03 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2017 cũng giảm 0,35 USD, xuống 52,01 USD/thùng tại London.Đầu tuần này doanh nghiệp chuyên theo dõi tàu vận tải Petro-Logistics cho biết sản lượng của OPEC tăng 145.000 thùng/ngày trong tháng Bảy. Các thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày cho đến hết tháng 3/2018, nhằm giảm tình trạng dư dôi nguồn cung toàn cầu trong khoảng ba năm qua.Các chuyên gia cho rằng OPEC tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng ở Mỹ. Theo Thomson Reuters Eikon, trong tháng Bảy, lượng dầu xuất khẩu của OPEC đã đạt mức cao của năm 2017 do sản lượng của các nước thành viên ở châu Phi tăng lên. Ước tính trong tháng Bảy OPEC đã khai thác khoảng 33 triệu thùng/ngày, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng trước.Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng trong tuần trước đã đạt mức 9,84 triệu thùng/ngày, trong khi dự trữ dầu thô trong tuần tính đến ngày 28/7 giảm 1,5 triệu thùng xuống 481,9 triệu thùng.Có nhiều dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ đã thích ứng được với mức giá dầu thấp. Đánh giá này được đưa ra sau khi ngân hàng Goldman Sachs đầu tuần này cho rằng ngành công nghiệp dầu khí đã thành công trong việc thích nghi với giá dầu ở mức khoảng 50 USD/thùng./.