Hoa hồng Đà Lạt được phân loại trước khi chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chỉ còn vài ngày nữa mới đến Lễ Tình nhân (ngày 14/2), nhưng thời điểm hiện tại giá hoa hồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tăng gấp từ 2​-3 lần so với bình thường, dao động từ 5.000 đến 5.500 đồng/cành.Khảo sát tại làng hoa hồng Vạn Thành (vùng trồng hoa hồng nổi tiếng thuộc Phường 5, thành phố Đà Lạt) ngày 9/2 cho thấy, hoa hồng đỏ được nhiều thương lái ưa chuộng nhất, giá bán tại vườn của loại hồng này từ 5.000 đến 5.500 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với bình thường.Riêng các loại hồng màu như trắng, hồng cánh sen, vàng, đỏ cam… chỉ tăng giá nhẹ, dao động quanh mức 2.000 đến 3.000 đồng/cành.Theo một số nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa tăng vọt là do thời gian qua trời lạnh kéo dài, hoa không nở rộ nên sản lượng thu hoạch bị sụt giảm đáng kể trong khi nhu cầu thị trường dịp Lễ Tình nhân cao gấp nhiều lần ngày thường.Dự đoán trong vài ngày tới, giá hoa hồng có thể tiếp tục tăng lên mức 6.000 đến 7.000 đồng/cành.Đây cũng là cao điểm nhà vườn cắt hoa cung cấp cho thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng…Theo chủ vựa hoa Quỳnh Phương (Phường 5, Đà Lạt), do thời tiết lạnh nên sản lượng hoa hồng bị giảm khoảng một nửa trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, vựa hoa này phải từ chối nhiều đơn đặt hàng do không đủ hoa cung ứng./.