Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép với khối lượng gần 1.000m3 tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai.Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Ngô Quang Tuân (57 tuổi) trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh đang thuê nhân công tổ chức hút cát trái phép tại suối Ia Grăm, làng Ia Mơng để bán ra thị trường.Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện gồm một máy hút cát, một xe xúc cát, một xe tải và gần 1.000m3 cát để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.Hành vi khai thác cát trái phép của ông Ngô Quang Tuân diễn ra từ đầu tháng 6/2017 và đã bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh lập biên bản, bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, đến nay, ông Tuân vẫn cố tình khai thác cát trái phép.Thiếu tá Trần Đình Hùng, Đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết nếu địa phương đã xử lý hành vi khai thác cát trước đó của ông Ngô Quang Tuân mà ông vẫn tiếp tục tái diễn, mức xử lý vi phạm tới đâu theo quy định của pháp luật sẽ xử lý tới đó./.