Diêm dân thu hoạch muối. (Ảnh:Huỳnh Sử/TTXVN)

Tại tỉnh Phú Yên giá muối được tư thương mua 1.000 đồng/kg, cao hơn gấp 2 lần so với năm ngoái nhưng không có để bán.Theo diêm dân, nguyên nhân chính là do trong tháng 4 vừa qua mưa liên tục làm cho ruộng muối bị ngập nước ngọt nên vào vụ muộn.Vùng sản xuất muối tỉnh Phú Yên chỉ tập trung ở các xã Xuân Phương, Xuân Bình nằm ở phía bắc thị xã Sông Cầu với diện tích hơn 180ha; trong đó vùng muối Tuyết Diêm (xã Xuân Bình) nổi tiếng ở miền Trung có 134ha và nếu thời tiết tốt mỗi ngày thu được gần 100 tấn.Ông Nguyễn Ngọc Cầu một diêm dân ở Tuyết Diêm canh tác 17 ô ruộng muối, mỗi ô rộng khoảng 100m2 cho biết, thông thường cứ 5 ngày là thu được một lứa muối nhưng năm nay do đợt mưa tháng 4 vừa rồi nên đang cải tạo lại ruộng, chưa sản xuất được.Bà Nguyễn Thị Thu, ở thôn Lệ Uyên (xã Xuân Phương) nói: “Mấy năm trước thời điểm này muối đầy ruộng nhưng nay ruộng nhà tôi mới xong giai đoạn dọn rong bám mặt ruộng. Trong thôn người nào làm sớm thì cũng mới lấy nước chứa mặn. Nguyên nhân là do tháng 4 vừa qua, mưa to kéo dài nên ngắt quãng thời gian vào vụ, dẫn đến khan hiếm muối.”Năm ngoái do giá muối xuống quá thấp nên diêm dân ở Sông Cầu chỉ sản xuất 11.000 tấn, nhưng vẫn tồn đến 5.000 tấn.Đến nay, lượng muối tồn này đã được tiêu thụ. Nhiều người bán muối tồn thu 20 đến 30 triệu đồng.Với giá muối như hiện nay, diêm dân Phú Yên đang tập trung sản xuất; dự báo sản lượng muối có thể đạt sản lượng 16.000 tấn.“Năm ngoái giá muối 430 đồng/kg, giá muối rẻ thương lái lại ép, một bao muối 50kg họ cân còn 40kg. Còn hiện nay thương lái mua 50.000 đồng/bao, nhưng không có để bán,” ông Nguyễn Văn Toàn ở thôn Lệ Uyên nói.Từ năm 2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã quy hoạch lại vùng sản xuất, chế biến và lưu thông muối đến năm 2020 với diện tích lên 250ha tại thị xã Sông Cầu; đồng thời kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến muối tinh và muối Iốt công suất 5.000 tấn/năm. Xây dựng 2 kho dự trữ với sức chứa 22.000 tấn tại xã Xuân Bình và Xuân Phương.Tuy nhiên, đến nay các dự án trên hầu như chưa triển khai vì không tìm được nguồn vốn./.