Vào những ngày lễ, làng Cù Lần thu hút hàng ngàn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tuy chưa vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được đặt kín chỗ, giá phòng nghỉ dịp này tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.Theo khảo sát ngày 24/4, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Đà Lạt đều đã được khách đặt kín phòng trong dịp lễ sắp tới.Giá phòng nghỉ hạng bình dân tại các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, 3 tháng 2, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh... ngày thường giao động từ 250.000-350.000 đồng/phòng/đêm (phòng đơn), dịp lễ 30/4 tăng lên 600.000-700.000 đồng/phòng.Tuy giá tăng cao nhưng hiện nhiều khách sạn từ chối nhận đặt phòng trước do hầu hết đã không còn chỗ trống, đặc biệt vào các ngày cao điểm từ 29-30/4.Tương tự, giá phòng đôi hai giường ngày thường từ 350.000-400.000 đồng/phòng/đêm nay tăng lên từ 900.000 tới trên 1,2 triệu đồng/ngày. Ngược lại, giá phòng nghỉ tại các khách sạn lớn, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên giá chỉ tăng nhẹ ở khoảng 20-30%, có khách sạn cam kết không tăng giá.Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 1.055 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 16.746 phòng. Riêng thành phố Đà Lạt có 815 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 13.786 phòng, trong đó 291 khách sạn từ 1-5 sao với 8.207 phòng và 25 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao với 2.475 phòng.Vào mỗi đợt cao điểm du lịch, kỳ nghỉ lễ dài ngày, các khách sạn tại Đà Lạt thường xuyên trong tình trạng “cháy” phòng. Nhiều nhóm du khách, khách lẻ do không tìm được phòng phải thuê nhà người dân qua đêm hoặc tìm phòng nghỉ tại các huyện lân cận như Lạc Dương, Đức Trọng./.