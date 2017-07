Người chăn nuôi chăm sóc đàn lợn tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Cung cấp lợn thương phẩm ra thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Chị Bùi Thị Huyền nhận định về giá lợn hơi.

Chỉ trong vòng một tuần gần đây, giá lợn đã tăng vọt khiến người chăn nuôi vừa mừng vừa lo. Mức giá lợn hơi bán xuất chuồng nhảy vọt từ mức chỉ khoảng 22.000 -23.000đồng/kg lên khoảng 36.000 đồng/kg, thậm chí lợn "đẹp" còn có giá trên 40.000 đồng/kg.Chị Bùi Thị Huyền (xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) – đại diện Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Trường Tùng cho biết, trong vài ngày gần đây, giá lợn hơi biến động theo từng giờ. Do giá cả chưa ổn định nên nhiều người dân vẫn chần chừ chưa bán.Với quy mô chăn nuôi lớn, hiện chị Huyền có khoảng hơn 200 con nái sinh sản và có khoảng trên 700 lợn con theo mẹ, đến lợn có kích cỡ 40-50kg/con. Vì thế chị phải nghe ngóng, cập nhật giá cả thường xuyên để thăm dò thị trường.Tuy nhiên, chị Huyền cũng phải thừa nhận, chưa năm nào giá lợn “nóng” như năm nay, lúc xuống kỷ lục, đến lúc lên cũng lên chóng mặt, khiến người chăn nuôi vừa mừng, vừa lo.“Giá lợn mấy ngày qua dao động liên tục khiến cho người chăn nuôi cũng khó kiểm soát, giá lên theo từng giờ chứ không phải từng ngày nữa. Mới tối hôm 12/7 lợn lên 3 giá và dao động ở mức 35.000-36.000 đồng/kg, nhưng đến 12 giờ trưa 13/7, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc lợn đã lên mức 47.000 đồng/kg. Vì trong dân hết lượng lợn thịt rồi, mỗi người chỉ còn vài con để bán ra chợ nhỏ lẻ. Thậm chí sáng 13/7, ra chợ một số phản bày bán thịt không có thịt để bán do không bắt được lợn,” chị Huyền kể.Chị Huyền cũng nhận định, trong những ngày tới, có khả năng giá thịt lợn hơi sẽ còn tăng mạnh, thậm chí có khả năng vượt mức 60.000-70.000đồng/kg bởi theo kinh nghiệm gần 10 năm nuôi lợn của chị thì sau mỗi đợt khủng hoảng giá thấp thì giá thường lên cao đột biến. Như năm 2010, thời điểm giá lợn xuống rất thấp, sau một thời gian, giá lợn đã bị đẩy lên hơn 60.000 đồng/kg.“Mặt khác, tôi là người bán con giống tôi biết, trong khoảng 2-3 tháng gần đây không có một ai vào đàn, không ai nuôi lợn thì lấy đâu ra lợn để bán, nguồn cung khan hiếm ngay chính tại Việt Nam chứ không phải để phải đi Trung Quốc nữa đâu,” chị Huyền nói thêm.Chị Huyền cũng cho biết, không chỉ có giá lợn hơi lên mà giá lợn giống xuất chuồng cũng tăng mạnh. Đầu tháng Bảy giá lợn giống chỉ dao động khoảng 500.000-700.000 đồng/con kích cỡ 7kg, nhưng hiện nay lợn giống loại đẹp có giá khoảng 900.000 đồng đến khoảng 1,1 triệu đồng/con kích cỡ 7kg.Tại Hà Nam- vùng đất được mệnh danh là "thủ phủ nuôi lợn miền Bắc," nhiều người nuôi lợn cũng rất phấn khởi vì giá lợn lên cao, hiện giá lợn hơi đang ở mức khoảng 34.000-36.000 đồng/kg, cao hơn so với mức giá lúc hạ thấp gần gấp đôi. Giá lợn hơi tại Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cập nhật ngày 12/7 cũng đã tăng lên đạt mức 36.000 đồng/kg lợn hơi.Cũng trên đà tăng giá, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cũng cho biết, giá lợn tại khu vực này trong vài ngày qua đã bắt đầu tăng vượt ngưỡng trên 30.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu dừng lại.Theo ông Nguyễn Kim Đoán, hiện nay lượng lợn trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhiều người dân cũng đã cạn vốn để tái đàn vì thế dẫn đến nguồn cung khan hiếm nên đẩy giá lên cao.Ông Đoán cũng khuyến cáo thêm, mặc dù giá lợn đang có xu hướng tăng, nhưng người dân nên cân nhắc việc tái đàn vào thời điểm này để tránh rơi vào “vết xe đổ” khủng hoảng thừa đợt vừa rồi.Cung chung quan điểm, ông Đoàn Xuân Trúc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội chăn nuôi Việt Nam cũng cho rằng, hiện nay giá lợn đang tăng trưởng khá đột biến và chưa ổn định một phần do nguồn cung khan hiếm, một phần có thông tin phía Trung Quốc đang thu mua lợn do bị ảnh hưởng thiên tai.“Tuy nhiên, tránh việc đầu tư ồ ạt nuôi, người chăn nuôi nên áp dụng nuôi đan xen các lứa để tránh xuất chuồng cùng lúc và nên có kế hoạch ‘đầu ra’ rồi bắt tay vào nuôi lứa mới,” ông Trúc nói./.