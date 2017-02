Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietcombank)

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh từ chiều qua và đến chiều hôm nay (14/2), giá USD đã tăng từ 70-100 đồng mỗi USD.Tại ngân hàng Vietcombank đầu giờ chiều nay, giá USD đã tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với đầu giờ sáng, hiện ngân hàng này đang giao dịch quanh mức 22.700 - 22.730 đồng/USD. Tính chung hai ngày, đồng bạc xanh tại ngân hàng này đã tăng 100 đồng.VietinBank chiều nay cũng niêm yết giá USD mua vào 22.713 đồng và bán ra 22.788 đồng, tăng 48 đồng mỗi USD so với sáng nay. So với sáng qua, giá USD tại ngân hàng này đã tăng 113 đồng.BIDV hiện đang niêm yết USD ở mức 22.705 - 22.775 đồng, cũng tăng 85 đồng chiều mua và bán. Ngân hàng Eximbank cũng tăng 100 đồng, hiện ngân hàng này niêm yết giá mua vào là 22.670 đồng/USD và bán ra là 22.770 đồng/USD.DongABank có mức bán ra cao nhất tại các ngân hàng, hiện niêm yết tỷ giá USD mua vào bán ra ở mức 22.690-22.790 đồng/USD, tăng 40 đồng so với chiều qua và tăng 110 đồng so với sáng qua.Duy chỉ có Agribank là có mức tăng nhẹ hơn, hiện ngân hàng này đang giao dịch quanh mức 22.645-22.730 đồng/USD, tăng 70 đồng.Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 22.235 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với phiên trước, tuy nhiên đây lại là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của tỷ giá trung tâm./.