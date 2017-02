Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng ngày 13/2, giá vàng đã giảm giữa lúc đồng USD mạnh lên sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kết thúc mà hai nhà lãnh đạo không đề cập đến chính sách tiền tệ.Cụ thể trong phiên này tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào sáng 13/2 giá vàng giao ngay đã giảm 0,37% xuống 1.299,45 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn cũng giảm 0,41% xuống 1.230,7 USD/ounce.Chỉ số đồng USD - thước đo "sức khỏe" của “đồng bạc xanh” so với các đồng tiền chủ chốt khác - đã tăng 0,2% trong phiên này. Ngay đầu phiên, đồng USD đã tăng giá so với đồng yen sau khi khép lại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản kéo dài 2 ngày hồi cuối tuần trước.Trước đó, đồng USD cũng đã được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp mà ông Trump sẽ công bố trong vài tuần tới. Ngoài ra, các số liệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây cũng làm dấy lên những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đấy nhanh tiến độ tăng lãi suất.Trong khi đó, thị trường vàng châu Á lại đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Giữa lúc thợ kim hoàn tại Ấn Độ đang dự trữ nguồn hàng cho mùa cưới, thì giá vàng đi lên khiến người mua ở các thị trường khác hững hờ với mặt hàng kim loại quý này.SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do họ nắm giữ đã tăng 0,5%, từ 832,58 tấn trong phiên ngày thứ Năm (9/2) lên 836,73 tấn trong phiên ngày thứ Sáu (10/2)./.