Trong chiều nay, nhiều người dân vẫn xếp hàng để mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Nhộn nhịp mua, bán vàng trong ngày vía Thần Tài

Đến cuối giờ chiều nay (6/2), lượng ​khách hàng đến mua vàng để cầu may trong ngày Thần Tài trên địa bàn Hà Nội vẫn còn khá ​nhộn nhịp.Xung quanh khu vực phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng nhiều người dân vẫn xếp hàng dài để chờ đến lượt mua vàng.Theo bà Hoàng Thị Thu Thủy, đại diện phòng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, lượng giao dịch trong ngày Thần Tài năm nay tăng từ 3-4 lần so với năm ngoái do vậy tại gần 180 điểm giao dịch của Công ty đều bố trí nhân viên phục vụ khách hàng chu đáo."Có đến 98% lượng khách ngày hôm nay đến mua vàng Thần Tài cầu may, và chỉ có một số khách mua vàng trang sức để đeo dùng, làm đẹp," đại diện Bảo Tín Minh Châu cho hay.Tuy nhiên, trái với những diễn biến ở phiên sáng, giá vàng liên tục trượt giảm trong suốt buổi chiều và đến cuối ngày nhiều doanh nghiệp đã hạ giá vàng miếng từ 200.000-400.000 đồng/lượng.Cụ thể, tại thời điểm 17 giờ 30 phút, giá vàng Rồng Thăng Long được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 34,50-35,05 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với giá mở cửa.Tại Công ty Doji Hà Nội, giá vàng SJC giảm 180.000 đồng/lượng, trong khi tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu này giảm tới 400.000 đồng/lượng.Đáng chú ý, chênh lệch giá mua/giá bán trong ngày vía Thần Tài được nới rộng. Nếu như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ ở mức 850.000 đồng/lượng đối với thương hiệu SJC thì tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng giữ ở mức 550.000 đồng/lượng đối với nhẫn vàng Rồng Thăng Long.Trong khi đó, giá vàng trên thế giới đến cuối giờ chiều này chỉ giảm khoảng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng, hiện dao động quanh ngưỡng 1.222,57 USD/ounce.Mức giá này khi quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank là 22.615 đồng/USD tương đương 33,31 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.Như vậy, tính chung trong ngày hôm nay, giá vàng trong nước đã điều chỉnh nhanh hơn vàng thế giới từ 150.000-350.000 đồng/lượng./.