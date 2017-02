Trong phiên giao dịch chiều 13/2, giá vàng trên thị trường châu Á giảm, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên so với đồng yen sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kết thúc mà hai nhà lãnh đạo không đề cập đến chính sách tiền tệ.Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào lúc 13 giờ 08 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm 0,31% xuống 1.230,22 USD/ounce. Trong phiên 13/2, đã có thời điểm đồng USD chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/1/2017 là 114,17 yen/USD.Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng rủi ro chính trị từ các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và những lo ngại về chính sách của Tổng thống Mỹ D.Trump sẽ duy trì sự hấp dẫn của vàng. Hareesh V, phụ trách nghiên cứu tại Geofin Comtrade Ltd. cho biết giá vàng có thể phục hồi trở lại.SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 0,5%, từ 832,58 tấn trong phiên ngày 9/2 lên 836,73 tấn trong phiên 10/2./.