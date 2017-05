Khách hàng đang giao dịch vàng miếng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (4/5), nhiều doanh nghiệp đã hạ giá bán ra xuống dưới mức 36,60 triệu đồng/lượng.Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 36,32-36,​55 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm ​170.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.Tại Công ty Doji Hà Nội, thương hiệu SJC giảm ​120.000 đồng/lượng, giao dịch từ 36,​45-36,53 triệu đồng/lượng, trong khi tại Công ty PNJ Hà Nội giá vàng SJC cũng giảm 150.000 đồng/lượng, chiều mua và bán dao động từ 36,​41-36,​51 triệu đồng/lượng.Trong phiên hôm qua, thương hiệu này cũng ​trượt giảm mạnh với mức giảm đến cuối ngày lên tới 160.000 đồng/lượng. Như vậy, trong 2 phiên gần đây, thương hiệu SJC đã giảm tổng cộng 330.000 đồng/lượng.Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trong phiên hôm qua cũng tuột khỏi mốc 35,00 triệu đồng/lượng do áp lực điều chỉnh chung của thị trường trong nước.Đầu giờ sáng nay, thương hiệu này giảm thêm 200.000 đồng/lượng, mức giá giao dịch hiện từ 34,​32-34,​77 triệu đồng/lượng.​So với vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thương hiệu Rồng Thăng Long sáng nay vẫn thấp hơn khoảng 1,78 triệu đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.2​41,​2 USD/ounce, giảm gần 1​5 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước.Ở mức giá hiện tại, sau khi quy đổi theo tỷ giá trong nước, vàng thế giới tương đương 34,​06 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC gần 2,5 triệu đồng/lượng.Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng cho ngày 4/5 là 22.3​55 đồng/USD, ​tăng 6 đồng/USD so với ngày 3/5.Với biên độ tỷ giá +/-3%, ngân hàng Vietcombank và Vietinbank cùng mua vào là 22.710 đồng/USD và bán ra là 22.780 đồng/USD, không đổi so với cuối ngày 3/5.Ngân hàng BIDV niêm yết từ 22.705-22.775 đồng/USD, trong khi ngân hàng Eximbank giao dịch từ 22.690-22.7​90 đồng/USD, ​tăng 10 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua./.