Vàng miếng được bày tại cửa hàng Lotte ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 6/2, giá vàng châu Á tăng nhẹ và là ngày tăng thứ ba liên tiếp do hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật và đồng USD yếu đi.Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào lúc gần 1 giờ chiều (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.222,95 USD/ounce.Giá vàng kỳ hạn Mỹ được mua bán ở mức 1.225,45 USD/ounce. Trong khi đó, chỉ số của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,1% xuống 99,736.Edward Meir, nhà phân tích của INTL FCStone, cho rằng giá vàng và bạc sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2/2017, chủ yếu do đồng USD có khả năng tiếp tục giảm cùng với các yếu tố bất ổn địa chính trị liên quan đến Iran và Ukraine.Còn Brian Lan, giám đốc quản lý ở GoldSilver Central tại Singapore, nhận định giá vàng có thể tăng lên ngưỡng 1.230 USD/ounce.Trong cùng phiên giao dịch, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 17,53 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,2% lên 1.005,70 USD/ounce, trong khi palladi tăng 1,6% lên 757,95 USD/ounce./.