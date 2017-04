Trong phiên giao dịch ngày 26/4, giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cắt giảm thuế cho khối doanh nghiệp.Giá vàng giao ngay tại Mỹ có thời điểm rơi xuống 1.259,90 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 11/4, trước khi tăng 0,3% và phục hồi về mức 1.266,81 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2017 giảm 0,2%, đóng phiên ở mức 1.264,20 USD/ounce.Ngày 26/4, trong quyết định nhằm hiện thực hóa một trong những cam kết tranh cử đáng chú ý nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói đề xuất cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử đánh vào doanh nghiệp và cá nhân.Chuyên gia Tai Wong, thuộc BMO Capital Markets tại New York (Mỹ) nhận định giá vàng đã nhận được hỗ trợ, giữa những lo ngại chương trình cắt giảm thuế sẽ làm phình to thâm hụt ngân sách.Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,69% xuống 854,25 tấn trong phiên ngày 25/4./.