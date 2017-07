Các thỏi vàng trưng bày tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 13/7, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD và thị trường chứng khoán toàn cầu nhích lên.Tại New York vào lúc 17 giờ 51 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.218,59 USD/ounce, vẫn cách khá xa so với mức thấp nhất của bốn tháng là 1.204,45 USD/ounce được ghi nhận trước đó.Trong lúc giá vàng Mỹ giao tháng ​Tám tới giảm 1,8 USD (hay 0,15%) xuống 1.217,30 USD/ounce.Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 12/7, Chủ tịch Fed Janet Yellen nói rằng “thể trạng” của nền kinh tế Mỹ đủ tốt để Fed nâng lãi suất từng bước, dù lạm phát thấp có thể khiến thể chế tài chính này cần cân nhắc.Chỉ số MSCI thế giới đã chạm mức cao kỷ lục lần thứ tư trong chưa đầy một tháng do các nhà đầu tư coi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen là “tín hiệu” để tìm đến tài sản có tính rủi ro.Eli Tesfaye, chiến lược gia về thị trường thuộc công ty môi giới RJO Futures tại Chicago, cho hay giá vàng có thể “sẽ được thử thách” ở ngưỡng hỗ trợ là 1.200 USD/ounce./.