Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất của hơn hai tuần trong phiên giao dịch ngày 18/7, giữa lúc đồng USD đi xuống do triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất đang yếu dần.Tại thị trường New York, vào lúc 1 giờ 15 sáng 19/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.242,41 USD/ounce.Trước đó trong cùng phiên, giá kim loại quý này đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/6​ vừa qua là 1.244,3 USD/ounce.Giá vàng giao kỳ hạn tháng ​Tám tới cũng tăng 0,66% lên chốt phiên ở mức 1.241,9 USD/ounce.Chỉ số USD - thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - phiên này giảm 0,53% xuống còn 94,64 - mức thấp nhất trong 10 tháng qua.Theo giới phân tích, lý do khiến đồng USD yếu đi là vì thị trường hoài nghi về khả năng thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực hiện những lời hứa lúc tranh cử, bên cạnh xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới.Theo số liệu của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường kim loại quý GFMS, lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ đã tăng vọt lên 75 tấn trong tháng Sáu vừa qua và vượt xa mức 22,7 tấn trong cùng kỳ năm trước.Tính chung trong nửa đầu năm nay, quốc gia châu Á này đã nhập khẩu 514 tấn vàng, tăng 161% so với năm trước đó.Theo GFMS, việc gia tăng nhập khẩu vàng của Ấn Độ là do hoạt động mua vào của người tiêu dùng nước này trước khi thuế hàng hóa và dịch vụ tại đây tăng từ 1,2% lên 3%.Trong khi đó, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm từ 828,84 tấn phiên 14/7 vừa qua xuống 827,07 tấn trong phiên 17/7 vừa qua.Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc đã tăng thêm 1,4% lên 16,29 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần là 16,34 USD/ounce trong cùng phiên. Giá bạch kim cũng tiến thêm 0,7% lên 927,5 USD/ounce./.