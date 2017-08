Nhân viên Bảo Tín Minh Châu kiểm tra sản phẩm trước khi giao dịch. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Giá vàng SJC và Bảo Tín Minh Châu phiên mở cửa sáng nay (3/8) tăng nhẹ từ 10.000-20.000 đồng, trong khi đó giá vàng thế giới lại không đổi so với chốt phiên trước.Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 36,​13-36,33 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 10.000 đồng so với chốt phiên trước.Tương tự, giá vàng SJC tại Công ty Doji Hà Nội giao dịch từ 36,​19-36,​27 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng so với chốt phiên trước.Trong khi đó, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng 20.000 đồng, hiện thương hiệu này đang giao dịch quanh mức 34,51-34,96 triệu đồng.Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 1.263 USD/ounce, không đổi so với chốt phiên trước, tương đương mức giá 34,64 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước.Do điều chỉnh khác nhau nên giá vàng thế giới quy đổi vẫn thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 1,69 triệu đồng/lượng.Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng cho ngày 3/8 là 22.434 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày hôm trước.Với biên độ tỷ giá +/-3%, ngân hàng Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết tỷ giá USD từ 22.695-22.765 đồng/USD, không đổi so với cuối ngày 2/8.Tỷ giá USD tại ngân hàng Eximbank sáng nay niêm yết từ 22.670-22.760 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.Trong khi đó, ngân hàng BIDV mua vào là 22.695 đồng/USD và bán ra là 22.765 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước./.