Giá vàng vẫn áp sát mức cao kỷ lục của ba tháng trong phiên giao dịch ngày 9/2 khi những rủi ro chính trị đến từ các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và những lo ngại về các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng.Giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống 1.240 USD/ounce vào lúc 14 giờ 8 phút (giờ Việt Nam). Trong phiên 8/2, giá kim loại này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/11/2016 là 1.244,67 USD/ounce.Theo nhà phân tích Wang Tao của hãng tin Anh Reuters, giá vàng giao ngay có thể lên đến 1.249 USD/ounce, khi đã vượt được ngưỡng kháng cự 1.237 USD/ounce.Các nhà đầu tư lo ngại về sự quyết liệt trong cuộc đua trở thành Tổng thống Pháp của ứng viên Marine Le Pen, người cam kết đưa nước Pháp ra khỏi Khu vực sử dụng đồng euro và tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Pháp trong Liên minh châu Âu.Trong khi đó, tranh cãi về lệnh cấm nhập cảnh tạm thời mà Tổng thống Mỹ ban hành đối với công dân bảy nước có đa số dân theo đạo Hồi đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng gần đây.Nhà phân tích thị trường Jeffrey Halley của OANDA cho rằng các rủi ro địa chính trị tiếp tục củng cố giá vàng trước khả năng tăng lãi suất tại Mỹ trong năm nay. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng sẽ là hợp lý nếu tăng lãi suất thêm ba lần trong năm nay.Theo chuyên gia Jeffrey Halley, những căng thẳng gia tăng liên quan tới tình hình ở Ukraina, Hy Lạp, bầu cử tại Pháp, quan hệ Iran-Mỹ, đã hối thúc các nhà đầu tư tìm đến với các tài sản an toàn mà trong đó vàng có được nhiều lợi thế.Sự lạc quan của nhà đầu tư vào triển vọng của giá vàng còn đến từ xu hướng đầu cơ gia tăng và thống kê cho hay lượng vàng mà Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR nắm giữ trong ngày 8/2 tăng 0,68% so với ngày 7/2, lên 832,58 tấn và là phiên tăng thứ sáu liên tiếp./.