Tay vợt Serbia Novak Djokovic lần đầu tiên đăng quang ngôi vương ở Roland Garros. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris (Pháp) năm nay sẽ tăng tiền thưởng thêm 12% so với năm ngoái, lên mức 36 triệu euro (tương đương 40 triệu USD).Thông tin trên vừa được đích thân Giám đốc giải đấu Guy Forget công bố trong cuộc họp báo ngày 27/4.Theo quyết định trên, nhà vô địch đơn nam hoặc đơn nữ sẽ nhận được khoản tiền lên đến 2,1 triệu euro, tăng thêm 100.000 euro so với mùa giải 2016. Lần lượt các tay vợt dù thua ở vòng đầu tiên hay ở Tứ kết Roland Garros cũng sẽ nhận được số tiền thưởng tăng thêm 16% so với năm ngoái.Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn chưa "thấm vào đâu" so với giải Grand Slam tại Mỹ.Hiện US Open đang là giải đấu số 1 về tiền thưởng trong làng tennis chuyên nghiệp, với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 46,3 triệu USD. Những nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ "bỏ túi" tới 3,5 triệu USD. Ở vị trí Á quân, mức tiền thưởng sẽ là 1,75 triệu USD. Dự kiến, tổng giá trị tiền thưởng năm 2017 của US Open sẽ còn tiếp tục tăng lên tới 50 triệu USD.Roland Garros 2017 sẽ khởi tranh từ ngày 28/5. Các nhà đương kim vô địch đơn nam và đơn nữ của giải là Novak Djokovic và Garbine Muguruza./.