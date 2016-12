Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 26/12, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng và mua cổ phần đạt 24,4 tỷ USD. Bên cạnh đó, giá trị giải ngân cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015.Số liệu của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài cho thấy, cả nước có 2.556 dự án mới được cấp giấy phép, tổng vốn đăng ký 15,18 tỷ USD, tăng 27% về số dự án và bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2015.Thêm vào đó, dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư là 1.225 lượt, tổng vốn tăng thêm là 5,76 tỷ USD, tăng 50,5% về số dự án và bằng 80,3% về vốn tăng thêm so với cùng kỳ.Cũng trong năm 2016, có 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tỷ lệ vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với tổng vốn đầu tư là 3,425 tỷ USD.Về xuất khẩu, khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong cả năm ước đạt 125,9 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ và chiếm 71,55% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, xuất khẩu không kể dầu thô đạt 123,55 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ và chiếm 70,2% kim ngạch.Bên cạnh đó, khập khẩu của khối ngoại đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1% so và chiếm 58,9% kim ngạch. Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu 23,7 tỷ USD (kể cả dầu thô) và xuất siêu 21,35 tỷ USD (không kể dầu thô).Về lĩnh vực đầu tư, nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 1.020 dự án mới, 861 lượt dự án điều chỉnh vốn và 290 dự án, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, với tổng số vốn 15,53 tỷ USD, chiếm 63,7% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả năm.Hiện, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn. Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,58 tỷ USD, kế tiếp là Singapore với tổng vốn 2,41 tỷ USD, tương ứng 10,62% và 9,9% tổng vốn đầu tư.Trong 56 địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất, đạt 3,42 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn 2,98 tỷ USD, chiếm 12,26%. Tiếp theo là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai với số vốn đăng lần lượt là 2,79 tỷ USD, 2,36 tỷ USD và 2,23 tỷ USD./.br /