Giải quyết mâu thuẫn, một người bị 20 đối tượng đánh tử vong

Chiều 16/7, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt, tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ xô xát dẫn đến chết người giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 15/7.



Theo xác nhận của cơ quan công an, đối tượng cầm đầu của nhóm thanh niên gây án là Nguyễn Thanh Thiết (còn gọi là Thiết liều, sinh năm 1975, ngụ tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vẫn đang lẩn trốn.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng lúc 10 giờ ngày 15/7, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Huỳnh Thanh Bình (còn gọi là Tý Sơn gạo, sinh năm 1988, ngụ tại ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) dẫn theo 14 đối tượng đến gặp Thiết tại ấp Mỹ An (xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để giải quyết mâu thuẫn.



Khi vừa đến nơi, Huỳnh Thanh Bình bị nhóm của Thiết (khoảng 20 đối tượng) vây đánh dẫn đến tử vong tại chỗ với nhiều vết thương nặng ở vùng đầu và vai.



Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể của Huỳnh Thanh Bình cho gia đình lo hậu sự.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được một con dao tự chế, một khẩu súng bắn bi và khúc gỗ vuông.



Hiện Công an huyện Chợ Mới đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng có liên quan của cả hai nhóm đối tượng này để phục vụ công tác điều tra cũng như tích cực truy bắt Nguyễn Thanh Thiết để làm rõ vụ án./.