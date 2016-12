Người dân Ấn Độ cầu nguyện trong lễ Giáng sinh ở New Delhi (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tín đồ Thiên chúa giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về Quảng trường Manger bên ngoài nhà thờ Nativyti để cùng nhau chào đón Giáng sinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh trang hoàng lộng lẫy trong dịp lễ Giáng sinh của người dân Nga ở Moskva ngày 25/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Không khí đón Giáng sinh và Năm mới đang ngập tràn ở mọi nơi trên thế giới. Từ những thành phố châu Mỹ, châu Âu hoa lệ đến những điểm nóng chiến sự, những ngôi làng nhỏ bé của Iraq hay Syria, dịp lễ hội cuối năm này vẫn diễn ra rất ý nghĩa và tưng bừng.Bất chấp vụ tấn công bằng xe tải hôm 19/12 vừa qua khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, thủ đô Berlin của Đức vẫn là một trong những điểm đến Giáng sinh lý tưởng nhất châu Âu.Ở Berlin có tới 50 khu chợ truyền thống, trang trí bắt mắt, bày bán nhiều đồ thủ công tinh xảo. Các món ăn vặt tại các khu chợ nơi đây có mặt đầy đủ các món truyền thống của người Đức và nhiều nước lân cận. Mọi gian hàng đều rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp. Các khu chợ vẫn rất đông người tham quan, mua sắm.Trong đêm 24/12, gần 30.000 người đã đổ về sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Union Berlin ở phía Đông thủ đô Berlin (Đức) để chào đón Giáng sinh. Đối với họ, bữa tiệc ăn mừng này còn là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm trước bóng ma khủng bố.Để đảm bảo an toàn cho các du khách, an ninh đã được tăng cường tại các địa điểm tổ chức chào mừng Giáng sinh.Trong khi đó, không khí lễ hội cũng tràn ngập trên khắp các đường phố ở thủ đô Paris (Pháp), đặc biệt dọc hai bên Đại lộ Champs Elysées chạy dọc gần 2km, từ Khải Hoàn Môn đến Quảng trường Concorde.Để chào đón Giáng sinh, đại lộ Champs Elysées được trang hoàng rực rỡ với hàng triệu bóng đèn đủ sắc màu. Rất nhiều quận của Paris và vùng phụ cận tổ chức chợ Giáng sinh, tuy nhiên, Làng Giáng sinh (Village de Noel) dọc hai bên Đại lộ Champs Elysées vẫn là nổi tiếng nhất, với hàng trăm ngôi nhà gỗ màu trắng giống như tuyết được dựng lên và trang trí rực rỡ.Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức rượu vang hâm nóng truyền thống dành cho dịp lễ đặc biệt là mùa Giáng sinh và đón Năm mới, mà còn có thể mua tất cả các sản phẩm truyền thống của các vùng, miền của Pháp, như: gan ngỗng, bánh ngọt, pho mát, thịt nguội, trứng cá muối, rượu vang; đồ thủ công mỹ nghệ...Một số người bán hàng cho biết năm nay lượng khách đến với Làng Giáng sinh đông hơn nhiều so với năm ngoái, do vậy hàng hóa cũng bán chạy hơn. Để đề phòng bất trắc sau vụ khủng bố bằng xe tải như tại Đức mới đây, nhà chức trách đã tăng cường an ninh chặt chẽ để bảo vệ các khu chợ Giáng sinh.Tại Thánh địa Bethlehem, các tín đồ Thiên chúa giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Quảng trường bên ngoài nhà thờ Nativyti từ sáng sớm để cùng nhau chào đón Giáng sinh. Mùa Giáng sinh năm nay, tình hình tương đối bình yên ở Bethlehem khiến các tín đồ Thiên chúa giáo cũng như khách du lịch đổ xô tới thành phố Bờ Tây này.Tại Syria, lần đầu tiên trong gần 6 chìm trong chiến sự, các giáo dân lại được đón mừng ngày Chúa giáng sinh với một cây thông lớn trên quảng trường ở thành phố Aleppo, sau khi quân đội giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược này từ tay các nhóm nổi dậy và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong khi đó, tại Nhà hát lớn ở Damascus, người dân lại được đắm chìm trong những giai điệu Giáng sinh sâu lắng do dàn hợp xướng Syria al-Farah biểu diễn.Tuy không có những cây thông khổng lồ lung linh ánh đèn màu rực rỡ, nhưng niềm vui đón mừng Giáng sinh của hàng trăm tín đồ Thiên chúa giáo tại thị trấn phía Bắc Bartella của Iraq dường như đặc biệt hơn, do thị trấn này vừa được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS.Đối với nhiều người, đây là Giáng sinh đầu tiên họ được trở về ngôi nhà của mình sau nhiều năm phải đi sơ tán.Tại nhiều nơi khác trên thế giới, những hoạt động ăn mừng độc đáo đã được tổ chức, khiến dịp Giáng sinh năm nay trở nên ý nghĩa và đáng nhớ đối với người dân cũng như du khách.Ví dụ tại Tây Ban Nha, Giáng sinh còn là dịp để các dịp để ông già Noel thi tài trong cuộc chạy tại Madrid. Hơn 10.000 người đã tham gia cuộc chạy đua trên quãng đường 6km từ quảng trường Colon tới sân vận động Santiago Bernabeu.Trong cuộc thi tài, người lớn mặc bộ trang phục quen thuộc của ông già Noel, còn các em nhỏ chạy đua trong những bộ áo yêu tinh ngộ nghĩnh. Cuộc thi chạy cũng là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu trong niềm vui ấm áp ngày Giáng sinh. Hơn thế nữa, một phần lợi nhuận thu được từ cuộc thi sẽ được gửi vào Quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân ở thành phố Madrid bị mắc bệnh đa xơ cứng.Còn tại Mỹ, việc sắm vai ông già Noel tại các trung tâm thương mại có thể giúp bạn kiếm được kha khá tiền trong dịp Giáng sinh. Theo số liệu của Iconic Group - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp cho hơn 10.000 sự kiện mỗi năm tại Mỹ, phần lớn ông già Noel nhận được thù lao khá hậu hĩnh, khoảng từ 10.000 - 60.000 USD trong mùa Giáng Sinh kéo dài 5-6 tuần.Mỗi dịp Giáng sinh, công ty Iconic thuê 6.000 ông già Noel, cùng thợ chụp ảnh và các nhân viên hỗ trợ. Những người này sẽ làm việc tại 300 trung tâm thương mại và 100 cửa hàng đồ chơi trên khắp nước Mỹ.Số liệu của Iconic cho thấy các ông già Noel có thể tạo ra hơn 1 triệu USD doanh thu cho một trung tâm thương mại. Mỗi gói chụp ảnh có giá từ 40 USD đến 75 USD. Hóa trang thành ông già Noel là công việc khá hấp dẫn. Tại Mỹ, một ngôi trường Michigan còn đào tạo cả nam giới và phụ nữ trở thành ông già và bà già Noel hoàn hảo./.