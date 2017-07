Quả càphê thu hoạch chuẩn bị đưa vào chế biến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường càphê trong nước có nhiều biến động. Giá càphê giảm trong hai tuần và một tuần tăng giá trong tháng Bảy theo xu hướng của thị trường càphê thế giới.Cụ thể, so với tháng trước, giá càphê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 300 đồng mỗi kg và hiện dao động ở mức 45.400 – 46.000 đồng/kg.Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lý giải, giá càphê tăng do lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tháng còn lại của niên vụ 2016/2017 không còn nhiều bởi nguồn cung thắt chặt và tồn kho gối vụ dự kiến rất thấp.Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giao dịch càphê tại thị trường nội địa tiếp tục trầm lắng do mức giá chưa đạt kỳ vọng."Hầu hết thương nhân nội địa cũng chưa muốn bán hàng ra vào lúc này khi cho rằng các yếu tố cung cầu đang hỗ trợ giá," đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói.Do đó, riêng về xuất khẩu, so với cùng kỳ năm 2016, khối lượng xuất khẩu càphê 7 tháng qua giảm 16,4% về khối lượng nhưng tăng 7,9% về giá trị. Cụ thể, xuất khẩu càphê tháng Bảy ước đạt 106.000 tấn với giá trị đạt 242 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 7 tháng qua ước đạt 937.000 tấn và 2,12 tỷ USD.Giá càphê xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm nay đạt 2.262,8 USD/tấn, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay với thị phần lần lượt là 16% và 14,3%.Các thị trường có giá trị xuất khẩu càphê tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay là: Bỉ (tăng 30,7%), Algeria (tăng 24,6%), Hoa Kỳ (tăng 20,9%), Italy (tăng 17,8%), Tây Ban Nha (tăng 16,6%)và Đức (tăng 14,2%)./.(Các thị trường Việt Nam xuất khẩu càphê tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay. (Đơn vị: %))