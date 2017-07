Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại chương trình. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tối 22/7, tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình giao lưu đặc biệt “Sắt son nghĩa tình biên giới Việt-Lào.”Đây là chương trình giao lưu lần đầu tiên được triển khai trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đẩy mạnh quan hệ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Lào; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị Quân đội của hai nước Việt Nam, Lào; lãnh đạo các tỉnh của hai nước Việt Nam, Lào và đông đảo lực lượng Biên phòng hai nước đã tới dự chương trình giao lưu.Mở đầu chương trình giao lưu là liên khúc “Hãy đến với con người Việt Nam” và “Tình Việt-Lào” do các nghệ sĩ của hai nước Việt Nam-Lào biểu diễn với thông điệp "Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào luôn gắn bó, đoàn kết bên nhau, chung tay xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”Với hơn 2.000km đường biên giới tiếp giáp, bắt đầu từ Cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và kết thúc tại Cột mốc ngã ba biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), thiên nhiên kỳ diệu đã kiến tạo dải Trường Sơn hùng vĩ cùng dãy Pu Xam Sao hiểm trở là đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam-Lào.Suốt gần một thế kỷ qua, hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào đã luôn đoàn kết, gắn bó, ủng hộ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, giàu đẹp. Đặc biệt, nói về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từng khẳng định: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long.” Còn Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhấn mạnh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông."Tại chương trình giao lưu, các vị khách mời của hai nước Việt Nam, Lào đã tiếp tục khẳng định về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; đồng thời chia sẻ về công tác đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân, đối ngoại Biên phòng và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh (Lào) Văn Xay Pheng Xum Ma khẳng định truyền thống đoàn kết của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào nói chung, tỉnh Huaphanh nói riêng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại luôn trước sau như một. Kế thừa tình đoàn kết đặc biệt đó, trong những năm qua, chính quyền, nhân dân tỉnh Huaphanh và tỉnh Sơn La luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi phương diện; đảm bảo giữ vững biên giới của hai nước được an toàn.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh cho biết những năm qua, tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp với các tỉnh của nước bạn Lào trong việc duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến trật tự an ninh vùng biên giới. Sơn La luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam-Lào…Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đối ngoại biên phòng, Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế cho biết những năm qua, quán triệt tinh thần đối ngoại Biên phòng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ trong việc quản lý đường biên mốc giới, quản lý cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm, kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 531 và Đồn công an cửa khẩu Tà Vàng (tỉnh Sekong, Lào).Cùng với phần giao lưu, các đại biểu đã thưởng thức những phóng sự hết sức ý nghĩa, sinh động về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; trong đó, có những hoạt động đối ngoại cấp Nhà nước, cấp tỉnh của các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các thước phim cũng đã phản ánh hoạt động của các đơn vị cơ sở trong hoạt động đối ngoại trên tuyến biên giới Việt-Lào trên các mặt công tác như phòng chống tội phạm, kết nghĩa hữu nghị, giúp dân phát triển kinh tế, kết nghĩa bản-bản, xây dựng trường, trạm quân y tặng bạn.Đan xen giữa các phần giao lưu là chương trình nghệ thuật hết sức đặc sắc với những giai điệu sâu lắng đi cùng năm tháng, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, Lào do các nghệ sỹ của hai nước biểu diễn như ca khúc "Sải Chay Lào-Việt" (Tấm lòng Lào-Việt), "Bác Kaysone trong trái tim tôi," "Biên cương hội nhập"...Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Huaphanh (Lào) và tỉnh Sơn La (Việt Nam); trao biển tặng 100 con bò giống cho các hộ nghèo của Lào và Việt Nam ở hai bên biên giới./.