Giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” tri ân các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), tối 24/7, tại Hà Nội, Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử.”



Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” nhằm tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, dân tộc; tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh xương máu, chịu nhiều đau thương, mất mát... vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì hạnh phúc của nhân dân.



Chương trình khơi dậy lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ; nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, gắng sức lao động, học tập, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.



Phát biểu tại Chương trình Giao lưu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức nhấn mạnh thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ; làm tốt công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách. Những việc làm này mang ý nghĩa thiết thực, tạo động lực to lớn góp phần ổn định chính trị-xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước.



Ban tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” đã cùng các nhà tài trợ trong cả nước tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại quận Hoàn Kiếm, huyện Thanh Trì, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) và xã Lê Lợi (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương); trao sổ tiết kiệm tặng các gia đình thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho sinh viên là con em gia đình chính sách vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng giá trị trên 500 triệu đồng.



Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” mang đến cho khán giả những tác phẩm có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc như các ca khúc "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam," "Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa," "Huyền thoại mẹ," "Dòng sông hoa đỏ," "Ngày mai anh lên đường," "Mùa Xuân đầu tiên," "Ca ngợi Tổ quốc"… qua sự biểu diễn của các ca sỹ Trọng Tấn, Đăng Dương, Mỹ Dung, Kỳ Anh Trang cùng các ca sỹ, diễn viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội./.