Ngày 17/10/2016, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tiếp tục công bố tài trợ 300 tỷ đồng phẫu thuật từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và người có công với cách mạng với mức hỗ trợ từ 70%-100% chi phí.



Ngoài chi phí điều trị, bệnh nhân ở xa, các vùng khó khăn có thể được hỗ trợ đi lại ăn ở để đến bệnh viện. Những trường hợp được cán bộ nhân viên Tập đoàn Vingroup biết đến và giới thiệu cũng có thể được hỗ trợ ở các mức độ khác nhau phù hợp.



Các chuyên khoa được ưu tiên thăm khám và phẫu thuật là tim mạch, ung bướu (ung thư vú, phụ khoa, tiêu hóa, u lympho, ung thư trẻ em), ghép tạng (ghép gan, thận), y học tái tạo (ghép tế bào gốc điều trị bại não, tự kỷ, xơ gan, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp, phổi tắc nghẽn mãn tính…), mổ tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và điều trị phụ khoa.



Chương trình từ thiện nhân văn này đang mở ra hy vọng sống khỏe mạnh cho hàng ngàn người bệnh trên khắp Việt Nam./.

Sau 4 lần được mổ dưới bàn tay vàng của chuyên gia tạo hình hàng đầu thế giới, giáo sư Mc Kay McKinnon, Lê Trung Tuấn - cậu bé “không có mặt” năm nào đã có khuôn mặt hài hòa như bao người.Không chỉ được tái tạo gương mặt, hơn 3 năm kiên trì cùng giáo sư McKay McKinnon và các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City cũng là hơn 3 năm cậu bé Tuấn trưởng thành dần với mầm thiện lòng nhân và nghị lực sống phi thường.Hai tuần sau ca mổ tạo hình mặt lần thứ 4, Tuấn (sinh năm 1998, ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa) - đã trở lại tiếp tục các dự định học tập. Khuôn mặt hài hòa với sống mũi cao hơn, Tuấn khá tự tin với mọi sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp cộng đồng. Mục tiêu của thiếu niên vừa bước qua tuổi 18 này là đầu năm tới có thể bắt đầu mở một quầy bán hàng nho nhỏ để độc lập kiếm sống.Bố Tuấn, anh Lê Trung Hà người từng 4 năm mang con chạy chữa khắp nơi trong tuyệt vọng vừa ngắm gương mặt đã cân đối, ưa nhìn của con, không giấu được niềm hạnh phúc.“Khối u từng xâm lấn gần hết mặt, ăn sâu nền sọ và đẩy mắt sang hai bên. Vì thế, suốt 5 năm, Tuấn đã phải chịu đựng gương mặt biến dạng, một bên tai điếc, một mắt mờ. Các bác sỹ Vinmec đã mổ loại bỏ được khối u và giữ nguyên cho cháu được khả năng trí óc, đôi mắt có thể nhìn tỏ, đôi tai nghe rõ. Thật không gì quý giá hơn thế khi cháu lại có những hành trang bước vào tương lai còn rất dài ở phía trước," anh Hà chia sẻ.Ca mổ lần thứ 4 và cũng là cuối cùng của giáo sư Mc Kinnon cho em Tuấn đã đóng lỗ thông hầu-họng; đồng thời tạo hình sống mũi lại cho Tuấn. Ba ca mổ trước đó, các bác sỹ đã loại bỏ khối u ác tính khổng lồ.Sau mỗi lần được phẫu thuật, các đường nét trên khuôn mặt lại Tuấn hài hòa, dễ nhìn hơn, đồng thời đưa các chức năng sinh lý của mắt-mũi-hầu họng dần trở về bình thường.So với ngày đầu tiên đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đầu năm 2013, giờ đây, Lê Trung Tuấn như “hồi sinh.” Em đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình, đã có vóc dáng của một thanh niên rắn rỏi với chiều cao tăng lên 25cm, cân nặng tăng thêm 30kg so với trước.Giáo sư Mc Kinnon đã chia sẻ chính nghị lực của Tuấn đã thuyết phục để ông kiên trì 4 lần quay trở lại Vinmec làm những gì tốt nhất cho emSong, thay đổi lớn nhất ở Tuấn là sự tự tin và quyết tâm học tập để tìm được công việc sinh kế ổn định.Kể từ khi bị bệnh, do sức khỏe giảm sút và phải đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh, Tuấn đã phải nghỉ khi đang học lớp 5. Từ sau ca mổ đầu tiên năm 2013 tại Vinmec, Tuấn đã đi học trở lại 2 năm và đạt được kết quả tốt.Gặp lại Tuấn sau lần thứ 3, giáo sư Mc Kinnon ngạc nhiên vì Tuấn đã có thể nói những câu tiếng Anh đơn giản. Đó là những nỗ lực học tập của Tuấn suốt 3 năm qua với mong muốn được trò chuyện trực tiếp với ân nhân của mình - bác sỹ Mc Kinnon.Trong những lần trò chuyện ấy, giáo sư Mc Kinnon chia sẻ, chính nghị lực của Tuấn đã thuyết phục để ông kiên trì 4 lần quay trở lại Vinmec làm những gì tốt nhất cho em.Cuộc sống gia đình Tuấn đảo lộn nhiều năm do cả nhà tập trung chạy chữa cho con giờ đây đã dần trở lại bình thường.Bố Tuấn lái xe, mẹ Tuấn có một cửa hàng may nhỏ. Sinh hoạt vẫn còn khó khăn nhưng mỗi lần đọc trên báo thấy có người bệnh nghèo, Tuấn lại chủ động đề xuất và cùng bố mẹ gửi chút tiền giúp họ có thêm cơ hội vượt qua bạo bệnh.Anh Hà cho biết, Tuấn cũng đã xin với bố mẹ đăng ký hiến tạng sau khi đi nhiều bệnh viện, chứng kiến bao người đang cận kề cái chết, mong chờ được hiến tạng để tiếp tục cuộc sống.“Hơn 3 năm, 4 lần Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ kinh phí giúp cho con có cơ hội chữa bệnh; bác sỹ Mỹ cũng đi nửa vòng trái đất đến Việt Nam kiên trì nhiều lần mổ cho con, các bác sỹ và điều dưỡng ở bệnh viện Vinmec tận tình chăm sóc bao ngày, con mới có được sức khỏe và cuộc sống hôm nay. Chính những gì Quỹ Thiện Tâm và bác sỹ Mỹ, bác sỹ Vinmec làm đã dạy cho con phải biết cho đi, biết giúp đỡ người khác,” Tuấn nói.Bệnh tật đã không chiến thắng được Tuấn mà còn khiến cậu bé 15 tuổi mà chỉ như đứa bé 10 tuổi với chiều cao 1m44, nặng 21kg từ 3 năm trước nay được rèn luyện ý chí, bồi dưỡng những điều thiện-lòng nhân.“Tôi đã từng tâm niệm, khi con cái bệnh tật, chỉ cần cha mẹ kiên trì chạy chữa thì nhất định sẽ có ngày con khỏe mạnh. Chúng tôi thật may mắn vì trong hành trình không ít khó khăn đó, đã gặp được những con người tuyệt vời như giáo sư Mc Kinnon, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, bác sỹ Vũ Đức Nhã, các bác sỹ và điều dưỡng ở Vinmec đã điều trị, chăm sóc để hôm nay cháu Tuấn và gia đình tôi có được nhiều hơn mong đợi như thế,” anh Lê Trung Hà xúc động.Trường hợp của Lê Trung Tuấn chỉ là một trong hàng ngàn số phận đã thay đổi cuộc đời nhiệm màu nhờ y học tại Vinmec trong suốt 5 năm qua. Hàng trăm ca mổ hở hàm ếch, mổ tim, dị tật và khối u phức tạp …đã nhập viện trong hoàn cảnh thương tâm và ra viện trong niềm hạnh phúc vô bờ.Thành công các ca bệnh này đã khẳng định tay nghề chuyên môn của các bác sỹ và uy tín của Hệ thống y tế Vinmec.