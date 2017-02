Cửa ngõ phía Tây Sài Gòn đông xe sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 1/2, giao thông đi lại sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khá thông thoáng. Từ sáng cho đến cuối chiều ngày 1/2, nội đô thành phố thoáng đãng.Nhiều ngã tư vắng vẻ, có thời điểm góc đường Phạm Ngọc Thạch-Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) chỉ có 3-4 xe chờ đèn đỏ. Góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Thị Minh Khai vốn là điểm nóng về ùn ứ giao thông nay cũng thông thoáng.Ngay cả đường Trường Sơn - tuyến đường độc đạo dẫn vào sân bay cũng khá vắng phương tiện di chuyển, chỉ có chiều từ trung tâm thành phố vào ga quốc tế có khá nhiều xe taxi chở khách.Cho đến 10 giờ sáng hôm nay, tình cảnh ùn ứ chưa xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành xử phạt một số trường hợp dừng đỗ sai quy định trên đường Trường Sơn do trước đây tuyến đường này gắn biển cấm dừng đỗ xe ôtô.Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ thành phố phương tiện đông dần vào cuối giờ chiều. Bến xe An Sương có nhiều xe khách cập bến, quay đầu, chủ yếu là các tuyến cự ly ngắn như Tây Ninh, Bình Phước, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).Lượng người tập trung đông tại bến chờ xe buýt, sau đó lên xe buýt để về trung tâm thành phố, phòng trọ, các địa điểm sinh sống tại các quận huyện vùng ven nên không xảy ra ùn tắc. Dọc Quốc lộ 1A đoạn ngã tư An Sương, ngã tư Bình Phước, cầu vượt Tân Thới Hiệp, một số chuyến xe chạy chặng đường dài các tỉnh miền Trung bắt đầu “rải khách”, hình thành những điểm tập kết đưa đón mất trật tự, mỹ quan đô thị.Bến xe miền Đông và miền Tây cũng khá đông khách nhưng giải tỏa nhanh cho hành khách sớm lên xe buýt, taxi, xe máy cá nhân gửi qua đêm ở bến, thậm chí nhiều người thân đậu xe đưa đón ngoài bến.Còn tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh tỉnh Long An với Thành phố Hồ Chí Minh, cuối buổi chiều lượng phương tiện đông dần nhưng chưa xảy ra ùn ứ. Nhiều người từ miền Tây lên thành phố đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy, chen làn với xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.Về giao thông đường thủy, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái cho biết, lượng khách qua phà Cát Lái (từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai quá cảnh qua phà để vào Thành phố Hồ Chí Minh qua quận 2) trong ngày 1/2 khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc cho xí nghiệp đã đưa vào khai thác 2 cầu dẫn, rút ngắn thời gian chờ và di chuyển.Ngày 1/2 lượng khách đạt khoảng 83.000 lượt còn ngày 2/2 đạt hơn 80.000 lượt khách. Xí nghiệp đã tăng 50% số chuyến (240-260 chuyến) so với ngày thường và 30% quân số để phục vụ hành khách đi lại qua phà Cát Lái./.