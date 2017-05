Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gió giật cấp 10-11 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 9/5 đã làm hư hỏng hàng chục nhà dân, gây nhiều thiệt hại cho ngành nông lâm nghiệp địa phương.Tại xã Long Khánh (huyện Bảo Yên), lốc xoáy đã làm tốc mái 12 nhà dân, trong đó có 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại toàn bộ tài sản bên trong. Mưa lũ gây mất trắng 0,5ha lúa; gãy đổ 0,5ha ngô.Ngoài ra, gió xoáy mạnh làm khoảng 1.000 cây rừng, cây ăn quả trong vườn nhà dân bị gãy, bật gốc đổ nghiêng ngả.Mưa lớn phá hủy 50m kênh bêtông dẫn nước, đứt gãy nhiều đường ống nước do đất đá lăn va chạm. Tổng thiệt hại ước khoảng 700 triệu đồng.Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số nơi xuất hiện mưa vừa như Gia Phú (huyện Bảo Thắng) 20,4mm; Việt Tiến (huyện Bảo Yên) nhiều hơn 40,8mm; thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát) mưa to với lượng mưa 80mm. Đặc biệt, tại xã Long Khánh (huyện Bảo Yên), gió lốc kèm theo mưa lớn đã xảy ra, tốc độ gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.Ủy ban Nhân dân xã Long Khánh đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tại chỗ, giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất./.