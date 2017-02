Tướng David Goldfein. (Nguồn: U.S. Air Force)

Người đứng đầu lực lượng Không quân Mỹ cho rằng cần thận trọng trong việc tăng cường nhịp độ của chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Tướng David Goldfein nhấn mạnh các cuộc không kích phải phù hợp với tiến độ trên bộ của các lực lượng địa phương được liên quân hậu thuẫn cũng như với các nỗ lực trên phương diện ngoại giao và chính trị.Tướng Goldfein cảnh báo nới lỏng các quy định về sự can dự của quân đội có thể gây ra nhiều thương vong hơn cho dân thường.Ông nhấn mạnh điều quan trọng là bảo vệ các giá trị của nước Mỹ, những lý do đưa nước Mỹ đến với cuộc chiến này.Lời cảnh báo trên của Tướng Goldfein được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các chiến dịch không kích IS.Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ tăng cường cuộc chiến chống IS với các cuộc không kích cường độ mạnh.Liên quan đến cuộc chiến chống IS, Lầu Năm Góc cho biết các cuộc thử nghiệm cho thấy IS đã chế tạo được những loại vũ khí hóa học đơn giản tại trường Đại học Mosul, nơi lực lượng Iraq mới giành lại vào trung tuần tháng Một vừa qua.Cụ thể, quân đội Iraq đã phát hiện nhiều thùng hóa chất trong những đống đổ nát của trường đại học và xác định các chất này là khí mù tạt. Tuy nhiên, hiện chưa xác nhận trường hợp thương vong liên quan đến loại khí hóa học này.Hiện quân đội Iraq đã kiểm soát nửa Đông của thành phố Mosul trong khi nửa Tây vẫn nằm trong tay IS.Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo IS đang thích nghi với các áp lực quân sự bằng nhiều cách, trong đó có việc sử dụng "mạng đen" để liên lạc và tuyển chọn thành viên.Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề chính trị Jeffrey Feltman cho biết IS đang bị yếu thế tại nhiều khu vực, nhưng lại đang thay đổi các phương pháp liên lạc và chiêu mộ tân binh gồm mã hóa và tin nhắn.Ông Jeffrey Feltman cũng cảnh báo IS đang mở rộng phạm vi tấn công sang các quốc gia láng giềng của Iraq và Syria và các quốc gia quê nhà của các tay súng nước ngoài.Để đối phó với nguy cơ đang gia tăng, Phó Tổng thư ký Feltman cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và luật pháp cũng như tăng cường trao đổi thông tinh giữa các nước thành viên Liên hợp quốc.Ông cũng yêu cầu các quốc gia nỗ lực hơn nữa trong ngăn chặn và giải quyết xung đột, yếu tố giúp chủ nghĩa khủng bố bành trướng./.