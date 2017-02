Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, do đó chính quyền Tổng thống Donald Trump cần nhanh chóng đánh giá lại chính sách của Washington đối với Bắc Kinh.Đó là thông điệp nổi bật được đưa ra tại cuộc hội thảo diễn ra ngày 8/2 tại New York, Mỹ.Theo phóng viên TTXVN tại New York, hội thảo mang tên "Mỹ nên có cách thức tiếp cận như thế nào đối với Trung Quốc?"Những kiến nghị chính sách đối với chính quyền mới do Viện Nghiên cứu Asia Soecity tổ chức, thu hút sự tham gia của các diễn giả đều là những cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng phụ trách khu vực châu Á cùng các nhà kinh tế kỳ cựu.Phát biểu tại hội thảo, các diễn giả đã lần lượt trình bày những thách thức đe dọa gây phương hại tới quan hệ Mỹ-Trung nói chung, bao gồm những tranh chấp hàng hải trong khu vực, các quy định mậu dịch và đầu tư, vấn đề nhân quyền, và an ninh mạng.Hệ quả là chính quyền mới của Mỹ giờ đây đang phải đối diện với nhiệm vụ không hề nhỏ, đó là điều chỉnh chiến lược của mình để giải tỏa những quan ngại của dư luận và chính giới đang ngày càng gia tăng trước những hành động của Trung Quốc, song không làm tổn hại quá nhiều những lợi ích mà Washington thu được từ sự hợp tác với Bắc Kinh trong những vấn đề mà hai bên có những điểm đồng thuận.Ông Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung của Viện Asia Soceity, nhấn mạnh hiện là thời điểm hết sức quan trọng đối với hai nước. Tại Trung Quốc đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn bắt nguồn từ cách tiếp cận cứng rắn của Bắc Kinh đối với nhiều vấn đề trong nước và trong quan hệ với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, cũng đang cân nhắc điều chỉnh lại định hướng mối quan hệ song phương.Theo các diễn giả, trong năm đầu tiên, chính quyền của Tổng thống Trump cần đặt ưu tiên cao cho nhiều vấn đề trong chính sách Mỹ-Trung.Nếu không quan tâm thỏa đáng hoặc có những bước đi sai lầm trong việc xử lý những vấn đề này, hậu quả sẽ là khôn lường đối với nền tảng của mối quan hệ hai nước cũng như vị thế của Mỹ tại châu Á và thậm chí cả trật tự thế giới.Các ưu tiên khẩn cấp được các diễn giả nêu ra bao gồm: Hợp tác với Trung Quốc để chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên; Tái khẳng định các cam kết của Mỹ đối với châu Á; Triển khai những công cụ hiệu quả để xử lý tình trạng thiếu tính tương hỗ trong quan hệ đầu tư và mậu dịch Mỹ- Trung; Tăng cường các nỗ lực để khuyến khích cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc, phát luật quốc tế trong kiểm soát và giải quyết các tranh chấp hàng hải tại châu Á-Thái Bình Dương; Duy trì và mở rộng sự hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.Các diễn giả cũng đưa ra những phân tích và kiến nghị những vấn đề mang tính dài hạn trong quan hệ Mỹ-Trung, gồm an ninh mạng, năng lượng, biến đổi khí hậu, quản trị toàn cầu, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Triều Tiên, các tranh chấp hàng hải, vấn đề vùng lãnh thổ Đài Loan và Hong Kong, quan hệ quốc phòng và quân sự, quan hệ đầu tư và mậu dịch...Đặc biệt, các diễn giả cảnh báo rằng việc Mỹ đơn phương từ bỏ chính sách "Một Trung Quốc" có thể gây phương hại tới chính Đài Loan, gây bất ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đe dọa tới những lợi ích của Mỹ.Các diễn giả tham dự buổi hội thảo cũng là đồng tác giả của báo cáo "Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc: Những kiến nghị cho chính quyền mới."Báo cáo này sẽ được các tác giả trình bày trước các quan chức cao cấp của Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vào tuần tới./.