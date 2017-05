Họa mi nước Anh Adele có tổng số tài sản trị giá 125 triệu bảng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Danh sách người giàu năm 2017 của báo The Sunday Times, giới siêu giàu của Vương quốc Anh “đã kín tiếng và tiếp tục kiếm bộn tiền” bất chấp những lo ngại về Brexit - chỉ việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).Cụ thể, tổng giá trị tài sản trong 12 tháng qua của 1.000 cá nhân và gia đình giàu nhất ở Vương quốc Anh đã tăng 14% lên 658 tỷ bảng Anh (854 tỷ USD). Và số tỷ phú ở nước Anh hiện là 134 người, cao nhất từ trước đến nay tại nước này.Hai anh em Sri và Gopi Hinduja đứng đầu danh sách tỷ phú nước Anh với tổng giá trị tài sản là 16,2 tỷ bảng Anh, tăng 3,2 tỷ bảng so với 12 tháng trước đó.Hai vợ chồng danh thủ David và Victoria Beckham có số tài sản 300 triệu bảng tổng cộng, còn tài sản của danh ca Elton John và "họa mi nước Anh" Adele Laurie Blue Adkins lần lượt là 290 và 125 triệu bảng.Đáng chú ý London vẫn là thành phố có nhiều tỷ phủ nhất nước Anh với 86 người, tăng chín người so với một năm trước đó.Tác động từ cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi cuối tháng 6/2016 về tư cách của nước Anh trong Liên minh châu Âu đã không tệ như dự kiến.Bất chấp những dự đoán ảm đạm đưa ra trước khi tổ chức cuộc trưng cầu kể trên, nền kinh tế nước Anh đã cho thấy khả năng "đàn hồi" tốt trong sáu tháng cuối của năm 2016, khi đồng bảng yếu đi và mức lãi suất thấp kỷ lục đã giúp thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện niềm tin của giới đầu tư./.