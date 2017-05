Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Bà Frauker Sommer, Phụ trách quan hệ EU-VN của Tổng vụ thương mại, Ủy ban châu Âu và Thống đốc tỉnh Hainaut Tommy Leclecq tại hội thảo. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Ngày 10/5 tại thành phố Mons, miền Nam nước Bỉ, Phòng Kinh tế của Đại Sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với tỉnh Hainaut và Phòng Thương mại Bỉ-Việt tổ chức hội thảo “Việt Nam: Cơ hội kinh doanh và đầu tư.”Đây là hoạt động này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Bỉ.Tham dự sự kiện có Thống đốc tỉnh Hainaut, Tommy Leclercq, Phụ trách quan hệ EU-Việt Nam của Tổng Vụ Thương mại - Ủy ban Châu Âu, bà Frauker Sommer, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Cảnh Cường và Chủ tịch Phòng Thương mại Bỉ-Việt Huỳnh Trang Long cùng nhiều doanh nghiệp Bỉ.Tại buổi thảo luận, các diễn giả đã trình bày tổng quan phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam thời gian qua, những lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam, tác động tích cực của Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU và những cách thức mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên.Ông Nguyễn Cảnh Cường đã khái quát tình hình phát triển kinh tế của đất nước thời gian qua. Ông cho biết Việt Nam hiện đang giữ được tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng GDP từ 6-8%, khả năng xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu tăng trưởng từ 20-30% mỗi năm trong những năm vừa qua.Hiện nay, nhiều cơ hội kinh doanh được mở ra cho các doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực đang chờ đón dòng vốn đầu tư. Triển vọng phát triển còn có thể hấp dẫn hơn khi chính phủ Việt Nam đang trong quá trình ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với EU.Bà Frauker Sommer đã giới thiệu FTA Việt Nam-EU (EVFTA) và đưa ra đánh giá về những thuận lợi về thuế quan và xuất nhập khẩu, những lợi thế so sánh của các bên, cách thức để doanh nghiệp mở rộng xuất nhập khẩu.Bà nhấn mạnh EVFTA không phải là hiệp định thương mại tự do đầu tiên với một nước đang phát triển nhưng đây là hiệp định tốt nhất mà EU đạt được với một nước đang phát triển.Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thống đốc Leclercq cho biết Hainaut là tỉnh lớn nhất của vùng nói tiếng Pháp Wallonie của Vương quốc Bỉ và tỉnh mong muốn mở rộng tăng cường mối quan hệ kinh tế với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về xuất nhập khẩu.Ông cũng cho biết tiếp theo cuộc hội thảo này, tỉnh sẽ có các cuộc thảo luận theo chuyên ngành, trong đó đặc biệt tập trung vào các ngành hấp dẫn và có tầm quan trọng đối với Việt Nam cũng như các lĩnh của Việt Nam thu hút sự quan tâm của người Bỉ.Sau khi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban châu Âu, Phòng thương mại Bỉ-Việt và các doanh nghiệp, tỉnh Hainaut có kế hoạch thành lập một đoàn công tác đến Việt Nam vào tháng Chín hoặc tháng Mười tới để xúc tiến các nội dung hợp tác giữa hai bên.Thống đốc tỉnh Hainaut cũng cho biết kế hoạch của đoàn là sẽ có các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo và các đối tác mà phía Bỉ mong muốn hợp tác kinh tế tại Việt Nam.Thống đốc Tommy Leclercq nhận định cuộc hội thảo hôm nay là khởi đầu và đến tháng Chín hoặc tháng Mười tới chính là dịp để cụ thể hóa các dự định hợp tác giữa hai bên.Ông đã rất tâm đắc trích dẫn câu châm ngôn của Việt Nam “trăm nghe không bằng một thấy” để nói về tầm quan trọng của chuyến công tác đến Việt Nam tới đây của đoàn công tác của tỉnh Hainaut.Phiên thảo luận đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho những doanh nghiệp Bỉ quan tâm muốn đến đầu tư tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Delaunoit - một tập đoàn sản xuất đa ngành và thương mại lớn của Bỉ, Jaques Delaunoit bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp vùng Wallonie, doanh nghiệp Bỉ và EU nói chung sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ đặc biệt thuận lợi của EU cho việc xuất khẩu của họ sang Việt Nam.Với hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu, ông Delaunoit khẳng định bản thân ông đã nhìn nhận được các cơ hội kinh doanh khả thi tại thị trường Việt Nam, dù không biết nhiều về Việt Nam trước khi dự hội thảo này.Cũng tại sự kiện này, Chủ tịch Phòng thương mại Bỉ-Việt, ông Huỳnh Trang Long chia sẻ mong muốn của phòng thương mại Bỉ-Việt là ngày càng thiết lập được thêm nhiều giữa cầu nối giữa Việt Nam và Bỉ.Chủ tịch Phòng thương mại Bỉ-Việt cho biết hôm nay ông rất vui mừng vì các doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm khi đặt nhiều câu hỏi về những tiềm năng và cơ hội hợp tác thương mại với Việt Nam.Ông cũng cho biết phía Bỉ mong muốn có nhiều cơ hội để sự hợp tác hai bên ngày càng vững mạnh hơn./.