Nữ ca sỹ Phạm Phương Thảo. (Ảnh: Ái Vân)

Hình ảnh Phạm Phương Thảo hóa thân trong MV về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc... (Ảnh: Ái Vân)

Bìa DVD 'Tri ân.' (Ảnh: Ái Vân)

Nữ ca sỹ xứ Nghệ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành bộ đôi DVD-CD mang tên “Tri ân” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2017.Phạm Phương Thảo cho biết, đây là sản phẩm âm nhạc cô đã ấp ủ từ nhiều năm nay và mất gần một năm để hoàn thiện. Sản phẩm như “nén hương” dành tặng cho các anh hùng lỗi lạc như Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, hương hồn các thương binh liệt sỹ đã ngã xuống và cho những người mẹ...Album gồm 8 ca khúc: “Ru em nắm đất Truông Bồn,” “ Chấp chới sông Lam,” “Đất mẹ ngày về,” “Con xin ở lại nơi này,” “Ân tình mẹ,” “Trông cây lại nhớ đến người,” “Mười đóa sen thơm,” “Mẹ Việt Nam.”Cũng trong album này, lần đầu tiên ca khúc “Mẹ Việt Nam” của nhạc sỹ An Thuyên sẽ ra mắt công chúng qua tiếng hát Phạm Phương Thảo. Lúc còn sống, nhạc sỹ An Thuyên đã đưa ca khúc này cho Phạm Phương Thảo và mong muốn cô thể hiện nó. Tuy nhiên, Phạm Phương Thảo mới chỉ kịp thu âm để người thầy cô kính yêu nghe chứ chưa kịp thực hiện sản phẩm như dự định.Bên cạnh đó, giọng hát đến từ xứ Nghệ cũng mạnh dạn giới thiệu ba ca khúc do cô sáng tác: “Ru em nắm đất Truông Bồn,” “Đất mẹ ngày về,” “Mười đóa sen thơm.”Ca khúc “Đất mẹ ngày về” được Phạm Phương Thảo viết trong thời điểm cả nước vô cùng thương tiếc sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;“Mười đóa sen thơm” và “Ru em nắm đất Truông Bồn”là ca khúc viết về các cô gái Ngã ba Đồng Lộc.Về sản phẩm DVD, giọng ca xứ Nghệ đầu tư quay hình dọc chiều dài đất nước, từ trong Nam ra ngoài Bắc với các địa danh như: Mũi Né, Nghệ An , Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc , Ninh Bình…Đây cũng là lần đầu tiên, trong một sản phẩm, Phạm Phương Thảo có sự hỗ trợ của 3 đạo diễn: Phạm Đông Hồng, Việt Hương và Dương Lan Hương.Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Tri ân như trút được những day dứt trong lòng và tôi biết mình đã nói hộ cho nhiều người. Tôi là người tin vào tâm linh. Tôi luôn đau đáu với những bậc vĩ nhân, luôn xúc động với những người mẹ, người lính. Có lẽ do tôi nhạy cảm lại sống hướng thiện, hướng đạo từ lâu nên cứ trăn trở như vậy. Tôi hy vọng, Tri ân không chỉ đến được với khán giả yêu nhạc mà còn an ủi được hương hồn những người mẹ Việt Nam và các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc”./.