Lắp ráp ôtô điện Chevrolet Bolt EV tại Orion Township, bang Michigan ngày 4/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

General Motors (GM), nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Mỹ, đã lên kế hoạch tới năm 2020 sẽ tung ra thị trường Trung Quốc 10 dòng xe ôtô chạy điện và xe hybrid sử dụng động cơ xăng-điện.Trong một thông báo mới đây, Chủ tịch GM China, Matt Tsien cho biết, GM sẽ bắt đầu sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện ở Trung Quốc trong vòng hai năm tới.Ông cho biết GM dự kiến đạt ​​doanh số bán 150.000 xe chạy điện và xe hybrid ở Trung Quốc vào năm 2020 và có thể vượt 500.000 xe vào năm 2025.Ford Motor Co., Volkswagen AG, Nissan Motor Co. và một số nhà sản xuất ôtô khác cũng đã thông báo kế hoạch sản xuất và bán xe chạy bằng điện tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất về doanh số bán.Chính phủ Trung Quốc đã đề ra những mục tiêu đầy tham vọng liên quan tới ôtô điện trong nỗ lực nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi.Cục Quản lý giao thông thuộc Bộ An ninh công cộng Trung Quốc (MPS) cho biết số người sở hữu ôtô ở nước này tính đến tháng 3/2017 đã đạt 200 triệu người với tổng số 300 triệu xe.Trong quý 1/2017, Trung Quốc có 8,2 triệu ôtô đăng ký mới, tương đương với mức của cùng kỳ năm trước.Ngoài ra, số người Trung Quốc có bằng lái ôtô tăng “chóng mặt.” Tính đến hết quý 1/2017, Trung Quốc đã cấp 320 triệu bằng lái ôtô cho người dân./.