Mưa lớn khiến mực nước ở suối thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang dâng cao. (Ảnh: Đức Long/TTXVN)



Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Đức Long/TTXVN)



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 19 đến sáng 21/7, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét, khiến một người chết và gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu ở địa phương.Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì, giông sét đã làm một người chết, nạn nhân là Hầu Seo Ký (sinh năm 2000) ở xã Tả Sử Choóng.Sét đánh cũng khiến hai con trâu của một hộ gia đình ở xã Tả Sử Choóng bị chết. Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường từ huyện xuống các xã trên địa bàn. Nhiều ngôi nhà trên địa bàn huyện cũng bị sạt lở, phải di dời khẩn cấp.Đặc biệt, mưa lũ đã làm nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn huyện bị hư hại do sạt lở đất, đá; nhiều diện tích hoa màu của đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại nghiêm trọng.Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có người chết do thiên tai sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng khắc khục thiên tai; thống kê, rà soát và di dời khẩn cấp những hộ gia đình đang sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, huyện Hoàng Su Phì cũng chỉ đạo các phòng, ban chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời khoanh vùng sạt lở, lập rào chắn, phong tỏa những nơi có nguy cơ tiếp tục sạt lở và tuyên truyền cho nhân dân chú ý khi đi qua các khu vực này.Đối với những diện tích hoa màu bị thiệt hại, cấp ủy, chính quyền địa phương động viên nhân dân chủ động mua các loại giống lúa để gieo bổ sung đảm bảo kịp thời vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện chủ động đối phó với công tác phòng chống thiên tai.Tại huyện Xín Mần, mưa lớn khiến ba ngôi nhà bị sập, nhiều ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng phải di chuyển khẩn cấp; tuyến đường Tỉnh lộ 177 từ huyện Xín Mần-Hoàng Su Phì có năm vị trí sạt lở lớn, ước khối lượng đất đá hàng nghìn m3; nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở đất đá vùi lấp mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn còn làm hư hỏng một số cột điện 0,4kV và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến đường dây 35kV; sét đã đánh chết một con trâu của một hộ dân tại xã Bản Ngò.Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến, hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang tiếp tục có mưa lớn; trên các ta luy dương, taluy âm, đất đá vẫn có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào nên công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp rất nhiều khó khăn./.