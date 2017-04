Dele Alli và Harry Kane mang chiến thắng về cho Tottenham. (Nguồn: AP)

Tottenham tiếp tục tạo nên cuộc bám đuổi quyết liệt với Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vương khi có chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở trận đấu thuộc vòng 35 Premier League.Dele Alli và Harry Kane là những người đã lập công để mang về chiến thắng quan trọng cho đội chủ sân White Hart Lane.Với chiến thắng này Tottenham đã có được 77 điểm sau 34 trận đã đấu, kém The Blues của Conte 4 điểm.Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang là đội nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vương. Ở trận đấu đêm qua, Chelsea phải trải qua 45 phút khó khăn trước Everton, nhưng đã kịp bùng nổ ở hiệp 2 để giành chiến chung cuộc 3-0.Pedro phá vỡ thế bế tắc cho Chelsea với bàn thắng mở tỷ tuyệt đẹp ở phút 66 của trận đấu, trước khi Gary Cahill và Willian thay nhau lập công mang 3 điểm về cho The Blues.Với những gì đang diễn ra, cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này sẽ diễn ra rất kịch tính ở những vòng đấu cuối của mùa giải.Ở 4 vòng đấu cuối, Tottenham là đội phải gặp khó khăn hơn khi lần lượt phải chạm trán West Ham, Manchester United, Leicester City và Hull City.Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Middlesbrough, West Brom, Watford và Sunderland.Cũng ở lượt trận đêm qua, Manchester City đã không tận dụng được cơ hội để leo lên tốp 3 khi chỉ nhờ may mắn mới có được trận hòa 2-2 trước Middlesbrough.Với 1 điểm có được ở trận này, Man City vẫn đứng ở vị trí thứ tư với 66 điểm, nhiều hơn Manchester United đúng 1 điểm trong cuộc chiến giành tốp 4 Premier League mùa này.Manchester United trước đó đã gây thất vọng khi hòa 1-1 trong cuộc đón tiếp Swansea trên sân nhà Old Trafford./.