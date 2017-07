Đối tượng Giáp tại cơ quan công an (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Bị cảnh sát phát hiện đang có hành vi trộm cắp tài sản tại bến xe buýt, Giáp đã bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người chiến sỹ cơ động rồi bỏ trốn.Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã bắt đối tượng đâm cảnh sát cơ động trọng thương, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.Cụ thể, bị can bị khởi tố là Vũ Văn Giáp (sinh năm 1986, thường trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).Trước đó, vào ngày 18/7 vừa qua, Hạ sỹ Phạm Duy Ninh là chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường cho tổ công tác số 15/142 làm nhiệm vụ tuần tra hóa trang mật phục đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại khu vực nhà chờ xe buýt ở cổng phụ công viên Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình.Trong quá trình làm nhiệm vụ, Hạ sỹ Ninh đã phát hiện Giáp đang có hành vi trộm cắp tài sản của một nữ hành khách đứng chờ xe buýt, đã lao vào bắt giữ đối tượng.Khi Giáp bị Hạ sỹ Linh khống chế, Giáp đã bất ngờ rút dao ra đâm liên tiếp vào mạn sườn và đùi của Hạ sỹ Ninh rồi bỏ trốn.Sau khi tiến hành điều tra, truy xét, ngày 19/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Giáp và thu giữ được tang vật gây án gồm dao, điện thoại di động cũng như những vật chứng có liên quan.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.