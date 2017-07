Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 đang kiểm đếm pháo hoa điện nhập lậu vừa thu giữ trên địa bàn. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ngày 25/7, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng làm rõ hành vi vận chuyển và tiêu thụ pháo hoa điện nhập lậu vừa thu giữ trên địa bàn.Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24/5, kiểm tra nơi tập kết hàng hóa tại trụ cầu H13, gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, các cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện một lượng lớn pháo hoa điện do nước ngoài sản xuất.Ước tính số hàng hóa trên bao gồm 17.640 quả pháo hoa điện, ​đựng trong 49 thùng carton, tương đương trọng lượng gần 2 tấn hàng hóa.Chủ hàng là Trịnh Văn Hòa, thường trú tại Xuân Trường, Nam Định đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ của lô hàng trên.Một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết, đơn vị này đã gửi mẫu lên phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội để chờ giám định."Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật," vị cán bộ này cho hay./.