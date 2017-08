Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Otofun)

Video ghi lại cảnh chiếc xe bốc cháy ngay bốt Cảnh sát giao thông (Nguồn: Otofun)

Bị cảnh sát giao thông xử phạt vì xe chở quá giới hạn cho phép, Quang đã châm lửa, tự đốt phương tiện của chính mình.Sự việc h​y hữu trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/8 tại ngã tư Giải Phóng-Trường Chinh (Hà Nội).Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 16 giờ 50 cùng ngày, anh Lê Văn Quang (trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe gắn máy chở theo hàng hóa cồng kềnh đi trên đường Giải Phóng.Phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Lúc này, anh Quang không xuất trình được giấy tờ; đồng thời hàng hóa anh này chở theo cũng vượt quá quy định. Do đó, cảnh sát đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện.Sau khi ký vào biên bản vi phạm giao thông, anh Quang bỏ đi.Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, khi xe chuyên dụng của cảnh sát đến chuyển phương tiện vi phạm đi thì nam thanh niên này bất ngờ châm lửa đốt chiếc xe của mình.Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, gây hoảng sợ cho nhiều người đi đường.Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp Công an quận Thanh Xuân đã khống chế nam thanh niên, dập lửa và đưa người đốt xe về trụ sở Công an phường Phương Liệt.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.